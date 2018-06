La CE pone como ejemplo de reducción de riesgos en la Eurozona a los bancos españoles

El vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, dijo ayer que los bancos españoles son un ejemplo en la zona euro en cuanto a la reducción de riesgos, ya que la reestructuración de su sistema ha sido un "éxito".

La banca española, añadió, ha tenido un papel fundamental en la expansión de la economía del país, que se ha mantenido por encima del 3% en los últimos años.

"La reestructuración del sistema bancario español ha sido un éxito", subrayó el comisario europeo, a la vez que indicó que las entidades del país tienen un papel "muy importante" no solo en la Eurozona, sino también a nivel mundial. Respecto a la consolidación del sector, en lo que España ha avanzado significativamente, Dombrovskis ha explicado que desde la Comisión Europea no se tiene un punto de vista concreto respecto a las entidades que tiene que haber en un país. "No podemos aconsejar ni decir a los Estados miembros cuántos bancos tienen que tener ni el tamaño de los mismos. Lo que importa es que los bancos estén bien capitalizados, con buffers de liquidez adecuados que demuestren que son viables", aseveró.

En este sentido, el vicepresidente de la Comisión Europea insistió en que a lo largo de los años el sector bancario ha hecho "mucho" para lograr una base más sólida, apoyado en la regulación comunitaria, reduciendo gran parte de los legados de la crisis. "Es importante seguir trabajando en la reducción de riesgos, tomando ejemplo del caso español", ha apuntado.

Para evitar shocks futuros, desde Bruselas proponen mejores medidas de seguridad de capital y de liquidez. Esto, según precisó Dombrovskis, se consigue completando la unión bancaria y de mercados de capitales.