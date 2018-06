La CEOE espera lograr pronto un consenso salarial con los sindicatos

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, confía en alcanzar pronto un acuerdo con los sindicatos en materia de negociación colectiva tras varios meses de reuniones y después de que CCOO y UGT desconvocaran las movilizaciones que tenían previstas para el fin de semana.

"Estamos siempre muy cerca y muy lejos. El año pasado estaba el tema hecho y al final los sindicatos dijeron que no y todavía no lo han explicado. El año pasado lo que estábamos ofreciendo fue mucho más alto que la media que dieron los convenios a final de año. Esperemos que este año no se equivoquen, en este momento los salarios, con datos de mayo, están creciendo de media y más del 54% de los convenios están firmados. Que tengan en consideración estos datos porque se nos va a pasar el tiempo", aseguró Rosell tras el encuentro empresarial organizado por CEOE y Cepyme.

Respecto a las movilizaciones que han cancelado los sindicatos para este fin de semana, Rosell se mostró cauto. "Habría que preguntar a los sindicatos, primero que por qué convocan y por qué desconvocan. Creo que es bueno convocar cuando hay temas que tratar, pero era bastante ocurrente las que hicieron, como la nos que hicieron hace unos días ante nuestra sede, y ahora es ocurrente el desconvocarlas sin saber por qué", recordó.