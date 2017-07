Calidad superior con sello andaluz

El diccionario de la Real Academia define excelencia como "superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio y estimación algo". Esta es una cualidad aplicable al trabajo, al estudio, a la actividad deportiva y también a la empresarial. Incluso la compañía más modesta puede aspirar a esa superior calidad a la que se refiere el diccionario, y eso es lo que premia cada año Grupo Joly con el patrocinio de Caixabank. En su octava edición ha sido tal el nivel de las firmas a concurso que el jurado ha decidido prescindir de categorías y galardonar simplemente a las cinco mejores: Plus Berries, dedicada a la comercialización de berries y frutas de hueso; Wug Functional Gums, que produce y vende chicles funcionales; Galgus, que proporciona un wifirápido y eficaz en entornos de alta densidad de usuarios; Feniks Cleaning and Safety, especializada en el diseño de vehículos de limpieza de plantas solares, limpieza urbana y contra incendios; y Jasolsa, inventora de una esponja jabonosa de un solo uso para aseo de gran éxito en el ámbito sanitario y en el gran consumo. Todas las premiadas tienen en común tres cosas: la apuesta por productos o servicios muy especializados, la innovación constante y la internacionalización.

Plus Berries, con sede en Aljaraque (Huelva), nació hace tres años de la unión de seis empresas, todas ellas con un alto nivel de especialización en el cultivo de moras, frambuesas, arándanos, fresas y últimamente también frutas de hueso. A lo largo de su evolución, ha innovado para crecer en el mercado internacional, con mejoras en el rendimiento productivo, mayores variedades de frutas para adaptarse a los gustos de los distintos consumidores, y, sobre todo, la eliminación de la estacionalidad y un alargamiento de su vida útil de los productos. Eso ha posibilitado no sólo vender en Europa, el mercado prioritario, sino realizar envíos a Dubái, Kuwait, Bahréin y Qatar, e incluso a Malasia, Indonesia y Singapur. Actualmente, el 70% de la facturación de Plus Berries procede del mercado exterior, aunque, según Daniel Velo, responsable de Administración y Marketing de la firma, ahora se está potenciando el ámbito nacional, "sobre todo en productos como moras, frambuesas o arándanos, que suelen ir directamente fuera y con los que no estamos tan familiarizados en España".

La cordobesa Wug Functional Gums nació de un viaje de uno de sus socios, José Luis Rojano, a EEUU. Allí comprobó como los marines tomaban chicles con altas dosis de cafeína. ¿Por qué?, se preguntó, y descubrió que estudios científicos avalaban que el cuerpo asimilaba más rápido los productos mediante la mucosa bucal que con la digestión. Así se le ocurrió llenar un vacío y crear la primera empresa del mundo fabricante de chicles funcionales no destinados al ámbito militar. Con vitaminas y extractos de plantas naturales, stevia para edulcorar en vez de azúcar y sin gluten ni lactosa, Wug comenzó a distribuir en 2014 su producto en farmacias, lo llevó en 2015 a Portugal, Italia y Grecia y ya el año pasado se lanzó a la gran distribución y las tiendas de conveniencia y creó su propia tienda on line ante la alta demanda. Su expansión va a ser exponencial, ya que tiene contratos firmados con distribuidores para entrar en Ecuador, Honduras, Colombia, México, Rumanía, Jordania, Arabia Saudí, Dubai, Qatar y Emiratos Árabes. "No hemos hecho un plan para exportar, todo esto nos ha llegado y hemos hecho una especie de casting", afirma Rojano, que está a la espera ahora de obtener los permisos correspondientes en cada país.

Galgus es otra empresa muy joven. Fundada en Sevilla en 2013, ofrece también un producto diferencial: un software que permite una conexión wifi rápida y eficaz en lugares de alta densidad, como trenes, aviones, autobuses, hoteles, etc. Para ello, ha desarrollado la tecnología CHT (Cognitive Hotspot Technology), que permite que los puntos de acceso a wifi colaboren unos con otros para optimizar la red y que no va asociada a un hardware específico, con lo que se puede incorporar sin problemas a productos ya existentes. El sistema -testado en centros de convenciones con más de mil personas- está ya instalado en 700 aviones, 600 autobuses, cuatro trenes, tres barcos, ocho hoteles y varios edificios públicos. Lo disfrutan 600.000 personas al día en todo el mundo y el 85% de la facturación de la firma procede del mercado internacional.

Feniks Cleaning & Safety nace en 2014 en Arahal (Sevilla). Es otra empresa joven, fruto de las inquietudes de algunos profesionales especializados en el carrozado de vehículos para la limpieza. Ellos reciben el chasis y a partir de ahí lo recubren de aluminio o acero inoxidable, instalan la cisterna, la bomba de agua, las estanterías interiores, etc. Feniks comenzó con la limpieza de instalaciones termosolares directamente en el exterior (Sudáfrica, Argelia y Marruecos) ante la crisis de las renovables en España. Hasta este año, esta línea ocupaba el 90% de su cifra de negocio, pero en los últimos meses ha potenciado de forma espectacular el desarrollo de vehículos de limpieza urbana y contra incendios, con contratos con instituciones de públicas de todo tipo y entidades privadas como FCC, Ferrovial, Acciona o Sacyr. Fabrica todo tipo de formatos, pequeños y grandes y ha creado el vehículo de Bomba Urbana Ligera (BUL) más ligero del mercado, con sólo 1,75 metros de ancho y capaz de acceder a los cascos históricos de las ciudades. Con Abengoa, además, diseña un nuevo sistema de limpieza de centrales termosolares que desterrará los cepillos en beneficio de un sistema de frotado que usa menos agua.

El caso de la granadina Jasolsa, con fábrica ubicada en Pinos Puente, es el del éxito de un producto concreto. José Antonio López Sánchez Ocaña vio que en los hospitales el aseo se realizaba con una esponja a la que se le echaba gel. Y a partir de ahí ideó Begobaño, definida como esponja jabonosa de un sólo uso, que ha revolucionado el aseo en instalaciones sanitarias, residencias de ancianos e instalaciones del Ejército. La empresa posee cuatro certificaciones internacionales y el sello de pyme innovadora del Ministerio de Economía, y además distribuye su producto en más de 25 países. Uno de sus grandes pasos adelante lo dio en 2009, cuando gracias a un acuerdo con Mercadona introdujo su esponja en el gran consumo. Vende a través de esta cadena 14 millones de esponjas al año de las 260 millones que comercializa en total a nivel mundial. Actualmente, trabaja en proyectos de I+D para la aplicación de Begobaño a otros usos, no sólo el aseo.