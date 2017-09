La Cámara Comercio EEUU ve riesgo de que Cataluña pierda sedes e inversiones

El presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en España, Jaime Malet, ve riesgo de que Cataluña pierda la sede social de "muchas empresas" y también inversiones empresariales si la Generalitat construye "una realidad paralela" a la legalidad española tras el referéndum del 1 de octubre.

Malet ha explicado que "muchas compañías" tienen "preparados" planes de contingencia para cambiar las sedes sociales de sus compañías de Cataluña a otras partes de España en función de lo que suceda el 1 de octubre.

"El plan de contingencia para una compañía catalana que tenga su sede social en Barcelona o en Girona es muy barato y muy fácil. De un día para otro se convoca un consejo de administración, que ya está preparado, y en 24 horas ya tienes la sede en cualquier otra parte de la geografía española", ha precisado.

Malet ha asegurado que el proceso soberanista ya ha provocado que "algunas inversiones que tenían que venir no hayan venido", y ha añadido: "Sé de algunas compañías que tenían planes (de inversión) y que se han ido a otro sitio. Eso no ha pasado de forma generalizada, sino muy minoritaria, pero eso puede pasar a partir de ahora", ha advertido, aunque no ha querido entrar en ejemplos concretos.

El presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en España ha opinado que cuando se difunde "en todo el mundo que un Parlamento no va a cumplir lo que dice el Tribunal Constitucional estamos en un momento muy peligroso".

La Cámara de Comercio de EEUU en España es una institución centenaria de la cual forman parte un total de 288 socios que suman una facturación agregada en España de 248.000 millones de euros. Forman parte de esta cámara grandes multinacionales estadounidenses como HP, General Electric, Pfizer, Cola-Cola, Cisco o Dow Chemical, entre otras.

Malet ha precisado que esta semana se ha reunido la Junta de Gobierno de la Cámara de Comercio de EEUU y de que existe "mucha preocupación" por las tensiones entre la Generalitat y el Gobierno. "Hay mucho interés por saber qué va a pasar y mucha incertidumbre sobre cómo va a terminar todo esto".

"Hasta ahora ha habido empresas que se lo han tomando como algo real y otras que lo han visto como algo ficticio", ha apuntado Malet, que preside esta institución desde hace quince años.

Malet considera que la independencia de Cataluña respecto al resto de España "es imposible", porque "tendría que cambiarse la Constitución", y ello requiere de mayorías reforzadas. "El presidente español que permitiera un referéndum en Cataluña sin cambiar la Constitución no sería un demócrata, sino un dictador", ha opinado.

Dando por sentado que la independencia no se producirá, Malet ha alertado, sin embargo, de que "el problema puede empezar el día que se intente construir una realidad paralela a la que tenemos. Ese día los inversores no dejarán Cataluña y se irán a otro sitio, pero habrá cambios de sedes sociales".

"Todavía las estructuras que desde el punto de vista independentista tienen que sustituir a las estructuras del Estado español no están funcionando. El día en que un empresario reciba una carta que diga que las retenciones del IRPF, el IVA, el Impuesto de Sociedades y las pensiones se tienen que pagar tanto en un lado como en otro habrá muchísimos empresarios, pero no americanos, sino de todo tipo, que lo tienen además preparado, deslocalizarán sus sedes sociales y se irán a Madrid, a Bilbao, a Sevilla o adonde sea", ha advertido.

"Aunque Cataluña siempre va a ser importante como mercado, porque tiene 7,5 millones de personas, si se te llevan sedes sociales de empresas poco a poco vas perdiendo poder", ha avisado Malet.

Con todo, Malet cree que las consecuencias económicas de todo este "ruido ambiental" que se está generando se notarían sobre todo "a medio plazo" -"Quebec ha pasado de ser una de las regiones más prósperas de Canadá a dejarlo de ser", dice- y se ha mostrado confiado en que se reconduzca toda esta situación. "Habrá que tener un poco de visión, mucha generosidad y buena fe", ha comentado.

Por otra parte, el máximo representante de la Cámara estadounidense en España también ha lamentado la imagen internacional dada por Cataluña en los últimos tiempos, con los silbidos por parte de independentistas al Rey durante la manifestación por los atentados de Barcelona o con un gobierno catalán "que dice todos los días que no va a cumplir las leyes".

En este contexto, ha comentado que "una secesión no pactada (...) es un acto muy grave y en 120 países del mundo está penado con penas de vida, y en otros con penas de cárcel", y ha añadido: "Creo que hay muy pocos países, de los 200 que hay en el mundo, que puedan haber aguantado hasta donde se ha llegado sin que haya mucha gente que esté en prisión o peor". "Sublevarse contra un Gobierno de un país es un delito muy grave", ha considerado.