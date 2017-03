Carbures trabaja en una cápsula de tren que irá a 1.200 kilómetros por horaSánchez Ortega abona 5,8 millones de fianza por el caso Abengoa

Hyperloop Transportation Technologies (HTT) y Carbures han comenzado a construir la primera cápsula de transporte de pasajeros del tren del futuro, cuya entrega está prevista para principios de 2018 en el centro de investigación y desarrollo de Toulouse, según anunciaron ambas empresas en un comunicado.

La cápsula de transporte tiene una longitud de 30 metros de largo y 2,7 metros de diámetro, un peso de 20 toneladas, una capacidad de entre 28 y 40 viajeros y una velocidad de hasta 1.223 kilómetros por hora. Teniendo encuenta las negociaciones en curso para su puesta en marcha y los diferentes estudios de factibilidad en todo el mundo, finalmente la cápsula se utilizará en el sistema comercial.

El presidente y fundador de Carbures, Rafael Contreras, destaca que se trata de "un proyecto pionero en el mundo", "innovador, global e importante", que "forma parte del ADN" de la compañía. Por su parte, el presidente de HTT, Bibop Gresta, afirma que esta experiencia pone de manifiesto su capacidad de construir "no solo más rápido, sino también mejor".

El ex consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, ha depositado la fianza de 5,8 millones de euros exigida por la Audiencia Nacional para garantizar la responsabilidad civil derivada del proceso que se sigue en su contra por administración desleal de la compañía. También han depositado la suma requeridas el ex presidente, Antonio Fornieles, y las ex consejeras Alicia Velarde y Mercedes Gracia, por importe de 3,42 millones. El ex presidente, Felipe Benjumea, no ha prestado sin embargo fianza, de modo que se mantiene el embargo de sus bienes.

Por otro lado, Moody's ha procedido a retirar las calificaciones crediticias de Abengoa a petición de la firma, siguiendo así los pasos de S&P y Fitch.