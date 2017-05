Cerca de 2.000 personas ciegas pensionistas disfrutan de las vacaciones de la ONCE

Cerca de 2.000 mayores y pensionistas de la ONCE podrán disfrutar de los turnos de vacaciones sociales organizados para este año 2017 por la entidad, en colaboración con la Agencia Viajes 2000 (BCD Travel Turismo Accesible S.A.), especialista en la oferta turística para personas con discapacidad. Los turnos se vienen desarrollando desde el pasado mes de abril y se extienden hasta el mes de diciembre con el programa especial Navidad en Familia, dirigido a personas afiliadas a la ONCE que se encuentren solas.

Para el año 2017 se han convocado 2.000 plazas, repartidas entre diversos turnos con seis destinos diferentes. A ellas se suma la oferta de otras 2.000 plazas del programa general del Imserso reservadas para personas con discapacidad visual, a través del convenio firmado con la ONCE (1.275 plazas de turismo y 725 de termalismo). Todas las personas con ceguera o discapacidad visual grave vinculadas a la ONCE, mayores de 55 años que estén sin actividad laboral, así como los perceptores de pensión derivada de relación laboral directa con la ONCE, tengan o no ceguera, que cumplan los requisitos anteriores, pueden beneficiarse de este programa de vacaciones. Los precios a abonar varían según los baremos establecidos. Los destinos elegidos son: Alcossebre (Castellón), Almuñécar (Granada), Benidorm (Alicante), Fuengirola (Málaga), Islantilla (Huelva) y El Puerto de Santa María (Cádiz).