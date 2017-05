Rajoy sobre el referéndum: "Ni quiero, ni me lo creo, ni se va a producir"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avisado este sábado desde Cataluña de que el referéndum de independencia no solo no es negociable, sino que no se celebrará bajo su mandato: "Ni quiero, ni me lo creo, ni siendo yo presidente se va a producir"

En la clausura de las sesiones de la XXXIII Reunión del Círculo de Economía, ha insistido en que la Constitución no permite una operación política de estas características, y ha asegurado que la independencia de Cataluña tendría "consecuencias traumáticas" para los catalanes.

Rajoy ha cargado contra la ley de 'desconexión' que preparan los soberanistas, a los que ha acusado de querer liquidar la soberanía y la unidad nacional en un solo día, y ha lamentado que el actual gobierno catalán tenga como socios de proyecto "a los extremistas de la CUP".

Por su parte, el responsable del Círculo de Economía, Juan José Brugera, ha instado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a abordar el conflicto catalán "desde la política" y a dedicar "el máximo esfuerzo" a la búsqueda de una solución "por la vía del diálogo y la transacción".

Tras señalar que existe preocupación entre los empresarios ante la posibilidad de que la corrupción política y el conflicto catalán "puedan trucar la incipiente recuperación económica", el presidente del Círculo de Economía se ha dirigido a Rajoy para pedirle "el máximo esfuerzo" en la búsqueda de una solución al encaje de Cataluña en España.

"Es indiscutible que el conflicto catalán es de naturaleza política, por lo que la resolución debe hacerse a través de la política", ha subrayado, tras admitir que "llevará tiempo" y que sólo será posible si se aborda la negociación "con una visión clara y honesta" de las consecuencias que conllevaría el mantenimiento de las posturas opuestas de cada bando.

En este punto, ha animado a Rajoy a explorar la búsqueda de "un mejor encaje" de Cataluña en España porque ésta es la opción que los catalanes defienden de manera mayoritaria.

El presidente del influyente lobby económico catalán ha alertado de que "el enquistamiento" del conflicto lleva al "deterioro económico y social".

En otro orden de cosas, Brugera también ha pedido ayuda al presidente del Gobierno para conseguir que Barcelona consiga atraer la sede de la Agencia del Medicamento y para impulsar la finalización del Corredor Mediterráneo.

La corrupción política también se ha hecho un hueco entre las peticiones del presidente del Círculo, que ha asegurado que ésta provoca "la indignación social", por lo que ha pedido que se atienda no sólo desde el ámbito de la justicia, sino también con medidas para evitar episodios similares en el futuro.