El Clúster Marítimo de Andalucía reclama volver la mirada al mar y potenciar los puertos

El Clúster Marítimo-Marino de Andalucía conmemoró ayer en Málaga el Día Marítimo Europeo, una efeméride que sirvió para desgranar las claves y la importancia de la denominada economía azul. Así, se reclamó la necesidad de "volver la mirada al mar", potenciar las comunidades portuarias, la mejora de la fiscalidad y la protección del medio ambiente. El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara; el director de la Autoridad Portuaria de Málaga, José Moyano, el director del Instituto Oceanográfico Español, Jorge Baro, y el presidente del Clúster Marítimo-Marino de Andalucía, Javier Noriega, participaron en este día, desarrollado bajo el lema The future of our seas.

La concienciación por parte de la sociedad y sus gobiernos de la importancia de la economía azul "resulta crucial para aprovechar su potencial en lo que concierne de cara al futuro", precisaron desde el clúster, que ha desarrollado diez claves para impulsar el sector marítimo-marino.

"Nos configura como una importante ventana de oportunidad y uno de los principales sectores emergentes de la economía y el futuro en materia de crecimiento de Andalucía", expusieron. Los objetivos de este ente son la creación de riqueza y empleo, la mejora del desarrollo empresarial, proyectos viables, el impulso de las comunidades portuarias, la concienciación por la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. Así, reclamaron que los gobiernos y las administraciones de ciudades de litoral, "vuelvan la mirada al mar" mediante una mayor atención en su hoja de ruta política, presupuestaria, medioambiental, cultural y social. Defendieron la importancia de una estrategia regional marítimo-marina, en la que se tengan en cuenta a todos los agentes marítimos del territorio andaluz.