Cuestión de energía

Venimos asistiendo desde hace algún tiempo a situaciones de cierto conflicto entre el Ministerio de Energía y dos de los grandes generadores de energía eléctrica, relacionados con las decisiones empresariales de cierre o de no continuidad de algunas instalaciones. La más visibles, por reciente, se refieren a la finalización definitiva de la producción en la central nuclear de Garoña (Burgos, 460 MW) y su consecuente desmantelamiento, y vino precedida por el anuncio del cierre de la central térmica de carbón Compostilla II (León, 1.341MW).

La propuesta empresarial sobre esta última se justifica en la dificultad de recuperar la inversión que sería necesaria para cumplir con la normativa sobre emisiones a la atmósfera, habida cuenta del coste de generación con carbón en relación con los precios habituales del mercado eléctrico y, sobre todo, el limitado número de horas anuales en las que las térmicas no nucleares pueden generar energía, dado que la generación renovable se beneficia de la preferencia de despacho. Se han venido aplicando algunas fórmulas para beneficiar al carbón, dándole preferencia cuando la generación renovable es insuficiente, o para mantener en situación de disponibilidad las centrales existentes, con la retribución consiguiente y que algunos consideran ayuda de Estado.

El anuncio del cierre de Compostilla II fue inmediatamente contestado, como era de esperar, por los sindicatos y por las autoridades locales y autonómicas, que reclamaban su continuidad aludiendo al impacto negativo que se causaría en el empleo minero y en el de operación de la central. Asistimos, no sin sorpresa, al intento del ministro del ramo para establecer una ley que impidiese este cierre -y otros similares, se supone-, lo cual no fue posible por ausencia de apoyo de la oposición, si bien parece que se redactará una norma de inferior rango pero con el mismo propósito. Desde luego, fuera de lugar estuvieron las declaraciones del ministro relacionadas con la nacionalidad e intenciones, poco menos que perversas, del accionista de la empresa propietaria de la central leonesa.

En cierta medida, esto es congruente con decisiones anteriores que han impedido el desmantelamiento o incluso la hibernación de varios grupos de ciclo combinado, tal como era la voluntad de sus propietarios y a la vista de sus escasísimas horas de funcionamiento anual, y sin perspectiva de que su grado de utilización mejore en el futuro, dada la creciente penetración de la generación renovable. Pero este "por si acaso", compartido por Red Eléctrica y por el Ministerio del ramo, cuesta una gran cantidad de dinero al año que no es lógico que sufrague el propietario o que carezca de seguridad en cuanto al grado de utilización de su capacidad de generación, lo cual podría ser una alternativa, a pesar de que colisiona con el fundamento de un mercado liberalizado.

La situación de Garoña es todavía más chocante, pero también reveladora de las improvisaciones y voluntarismos a los que el regulador somete al sector eléctrico español desde hace ya demasiados años. Parada desde 2012 y objeto de una inversión significativa para actualizarla conforme a las nuevas normas de seguridad, uno de sus accionistas rehusó la reapertura, a pesar de que el Consejo de Seguridad Nuclear, con el voto en contra de la representante socialista, autorizó la prolongación de su vida operativa. El motivo empresarial esgrimido ha sido la no rentabilidad de la operación, dado el impuesto sobre el combustible nuclear, de creación relativamente reciente. El ministerio, para animar a los accionistas, llegó a conceder un año extra sobre la fecha límite de decisión de reapertura, año que ahora ha finalizado. La posición oficial del ministerio, se conoce que para quedar bien, es no autorizar la reapertura aduciendo que se carece del consenso político suficiente para garantizar su actividad en el futuro. No deja de resultar sorprendente esto de no autorizar lo que no se solicita, pero ya se sabe que la autoridad siempre tiene la última palabra.

También en este caso ha habido reacciones dispares. Los ambientalistas organizados celebran el cierre definitivo de la central, aunque la energía de base que proporcionaba, unos 3.700 GWh en 2011 (algo más de 8.000 horas equivalentes) haya de ser suplida, en gran medida, por generación térmica convencional, emisora de gases de efecto invernadero que parecen preocuparles más o menos según cuál fuere la tecnología de generación. Por su parte, la asociación de municipios con centrales nucleares y las autoridades autonómicas han reclamado un plan para el mantenimiento de la actividad económica y del empleo, y el gobierno vasco se congratula con la decisión ministerial, dada la cercanía de la central a su territorio. Es de suponer que ese mismo gobierno también estará instando el cierre de la central francesa de Golfech, situada a menos de 250 km de San Sebastián. Y a todo lo que sucede habría que añadir una cuestión de importancia: qué hacer con los residuos del desmantelamiento cuando todavía carecemos de un almacén centralizado, por más que su ubicación esté decidida con la aquiescencia de los ciudadanos que vivirán próximos a tal instalación.

Nuestra política energética ha venido determinada desde mediados de la pasada década por dos conjuntos de decisiones. El primero, la expansión de la generación renovable mediante un sistema de incentivos diseñado con muy poca inteligencia, por decirlo suavemente, y cuyas consecuencias económicas eran perfectamente predecibles. El segundo, la contención de estas consecuencias, traducidas en el déficit de tarifa, mediante la limitación de la retribución a la generación renovable, la moratoria para nuevas instalaciones y la creación de nuevos impuestos que no hacen sino distorsionar y encarecer el coste de la energía eléctrica.

Aceptemos que debamos progresar hacia un mayor porcentaje de generación renovable, pero hemos de hacerlo con sensatez. Tenemos que pensar en sus consecuencias: un cierre de centrales térmicas que va a ser costoso, creará conflictos y va a requerir compensaciones, como ya lo estamos viendo. Y tenemos que pensar también en quiénes serán los principales actores y cómo se financiará la enorme inversión que va a ser necesaria. Desde luego, espero que no repitamos el error de confiar, como lo hemos hecho, en que con miles de instalaciones de pequeña potencia podremos suplir un sistema de generación centralizada. El cómo vamos a reemplazar el sistema de generación actual, ya muy penetrado por la generación eólica, es, en mi opinión, el asunto central de la política energética. Y tal parece que en las decisiones hoy comentadas hay solamente política.