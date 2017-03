Empresarios y sindicatos identifican los retos de la empresa en España

Un total de 27 grandes empresarios, así como responsables de entidades empresariales y sindicales, aportan su visión sobre los desafíos a los que se enfrenta la empresa en nuestro país en el libro La empresa en España: objetivo 2020. Una iniciativa de la Fundación Marqués de Oliva en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) que fue presentada ayer en Sevilla por Fernando Bayón, director general de la EOI, y Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, presidente de la Fundación.

Antonio Garamendi, presidente de Cepyme; Juan Rosell, de la CEOE; Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO; Marta Martínez Alonso, presidenta de IBM España; José Luis Bonet, de Freixenet; Berta Escudero, ex consejera delegada de Cortefiel; o Javier Rodríguez Zapatero, ex presidente de Google España, son algunos de los participantes en esta publicación que nace como un espacio de encuentro para consensuar una línea de actuación que permita afrontar con fortaleza los desafíos que esperan a las empresas, las administraciones y la sociedad en general.

Apostar por la innovación, la internacionalización y la digitalización, así como por la captación y retención de talento, y por la creación de un entorno favorable para el desarrollo empresarial son algunas de las prioridades de los empresarios españoles para garantizar la recuperación una vez superada la crisis económica.

Durante la presentación del libro, los dos invitados dialogaron con el público asistente acerca de estos retos tecnológicos, humanos y económicos que enfrentan las compañías en el horizonte 2020. Fernando Bayón puso el foco en la importancia de sentar las bases en la sociedad para entender que el empresario existe si su empresa es rentable: "La idea de una empresa romántica basada en una idea soñadora es el pasado". Además, para Bayón, "tras una década de crisis, donde las empresas lo han pasado francamente mal, en un mundo de absoluta incertidumbre, se ha de apostar por una inversión real en I+D+i".

Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña subrayó la necesidad de crear las condiciones propicias para una economía más competitiva que genere más empleo. Para el presidente de la Fundación Marqués de Oliva, se ha de lograr un crecimiento inteligente a través de inversiones más eficaces en educación, investigación e innovación, de forma sostenible y que ponga el acento en la creación de empleo y en la reducción de la pobreza.

Otra de las cuestiones planteadas en el debate fue la necesidad de retener talento en España. "Una de las soluciones pasa por el intraemprendimiento", señaló Suárez, "ofrecer a los perfiles con iniciativa que puedan sacar adelante sus proyectos como una spin-off dentro de su compañía, lanzando nuevos productos y servicios".

Respecto a la necesidad de incrementar el tamaño de la empresa como palanca de competitividad, el director general de la EOI indicó que "en España hay muchas pymes que realmente no son empresas, sino negocios. Hace falta más formación al empresario y vías para fortalecerlas para que puedan tener un crecimiento exponencial". "Tenemos muchos microemprendedores, pero sin más pretensión que el autoempleo, y eso no es una empresa", añadió Alejandro Suárez. "Parte de la explicación la encontramos en que las ayudas y subvenciones estatales no llegan muchas veces a la pyme, que también encuentra grandes dificultades para que la banca le conceda financiación para crecer", aseguró.