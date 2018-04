Endesa no cerrará ninguna central si afecta al precio o a la seguridad del suministro

El presidente de Endesa, Borja Prado, aseguró ayer que la energética no cerrará ninguna planta de generación eléctrica, ya sea de carbón o nuclear, "que pueda afectar verdaderamente" al precio de la electricidad y a la seguridad del suministro.

En declaraciones a la prensa tras la junta general de accionistas, Prado reiteró el "absoluto diálogo" con el Gobierno a este respecto y subrayó que cualquier decisión que se adopte respecto al cierre de centrales se hará "ordenadamente", como, según su opinión, ocurrió el año pasado con la planta nuclear de Santa María de Garoña.

Eso sí, el presidente de Endesa defendió también la necesidad de que exista una rentabilidad para la compañía de las centrales en operación. En los casos en que esto no suceda, se le planteará al Gobierno que busque "una fórmula de que sea rentable". "Y si no es así, pues no seguiremos adelante", aseguró.

Bogas especificó que la rentabilidad tiene que ver con ser capaz de generar "un margen para cubrir los costes fijos y la amortización de la nueva inversión". "Sin eso no podremos invertir, ya que no somos una ONG".

En lo que se refiere al debate de alargar la vida de las centrales nucleares -Endesa defiende su extensión hasta los 50 o 60 años- Prado recordó que las decisiones entre los socios dueños de las plantas deben ser "por unanimidad" y confió en que serán capaces de ponerse "de acuerdo".

Finalmente, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, se refirió a su renovación por cuatro años como consejero delegado -ratificada ayer por la junta general de accionistas- y no descartó seguir más allá de este mandato. "El futuro, como dice Zinedine Zidane, pues ya veremos, cuando toque decidiremos. Me encuentro bien, como diría Ronaldo. Si estuviera en mis manos, si estuviera bien de salud...estaría todo el tiempo del mundo, pero luego median muchas cosas", dijo al respecto.