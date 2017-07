"España es el país que más avanza hacia la 'nube' y ya va a la cabeza de Europa"

-la compañía que lidera se llama Alcatel-Lucent Enterprise. Sin embargo, ya no tiene nada que ver con la que fue su compañía matriz, ¿por qué sigue conservando ese nombre?

-Alcatel-Lucent Enterprise era la división de comunicaciones de empresas de Alcatel-Lucent, pero ésta en 2014 decide vendernos a un fondo soberano chino llamado Huaxin. En esa operación, llegamos a un acuerdo para seguir utilizando la marca porque, al menos en Europa, era muy conocida. ¿Para qué empezar de cero e invertir tiempo, dinero y energía en crear otra nueva? Ocho meses después, Nokia compró Alcatel-Lucent y esta marca desapareció como tal.

-¿El 100% del capital es del fondo chino o Nokia se ha quedado con una parte?

-Nokia retuvo un porcentaje del 15%, pero lo vendió hace apenas un mes a Huaxin.

-¿Qué cambios ha traído la entrada del nuevo inversor?

-Antes éramos una división dentro un grupo muy grande en el que representábamos sólo un 10%. Ahora somos una empresa independiente a la que Huaxin dedica muchos recursos. Alcatel-Lucent tenía una visión más cortoplacista y el fondo chino la tiene a largo plazo y eso le lleva a invertir en nosotros.

-¿De qué nivel de inversión estamos hablamos para España?

-Son inversiones en I+D para hacer evolucionar nuestras soluciones. No las puedo cuantificar, no estamos en bolsa y no son cifras que hagamos públicas.

-¿En qué dirección van esas nuevas soluciones?

-Nosotros abarcamos dos segmentos: las comunicaciones y las infraestructuras. En la primera hemos decidido ir hacia soluciones en la nube, y en la segunda hacia redes inalámbricas (wifi) basadas en nuestra propia tecnología, ya que hasta ahora lo que hacíamos era vender soluciones de otros. Todos los cambios que estamos haciendo están enfocados a dar respuestas a la transformación digital en la que están sumergidas las empresas y que se basa en tres evoluciones: la movilidad, el internet de las cosas (los objetos conectados) y el análisis de datos o big data.

-¿El cambio de propietario ha tenido impacto en el empleo?

-Sí, hemos reducido la plantilla. Éramos 2.600 a nivel global y ahora 2.100. En España éramos 40 y ahora 35. Pero la reorganización ya ha terminado, hemos alcanzado el tamaño que buscábamos.

-Hágame una radiografía de la empresa: dimensión, facturación, modelo de negocio...

-Nuestra sede está en París y tenemos centros de desarrollo en Francia y EEUU. En el segmento de comunicaciones la base está París, y en el de infraestructuras en Calabasas (California). La facturación no la publicamos, pero puedo decirle que es un éxito que no haya caído tras este cambio de manos, puesto que tuvimos que hacer un esfuerzo grandísimo por transformarnos en una firma autónoma. Nuestro modelo de negocio es indirecto, vendemos a través de canales. Comercializamos infraestructuras para empresas de todos los tamaños y todos los sectores verticales (administración, banca, finanzas, sanidad, hoteles...).

-¿Por qué han elegido este modelo, qué ventajas les aporta?

-España es pymelandia. Y, en una tierra de pymes, para llegar a todas tendríamos que tener una red comercial que fuera un ejército. En cambio, así vendemos a distribuidores que, a su vez, acceden a esas empresas, lo que nos da una capilaridad fantástica.

-¿Qué red tienen en España?

-Aquí trabajamos con tres distribuidores, seis integradores y un operador, que es Telefónica. Precisamente con éste hemos cambiado hace poco de modelo, puesto que, desde el 1 de abril, la empresa sevillana C&G IT Solutions es nuestro canal de venta hacia Telefónica, nuestro intermediario. La firma hispalense lo que hace es vender nuestros equipos, soluciones, licencias, en definitiva todos nuestros desarrollos a Telefónica y ésta los comercializa en el mercado español. El volumen de negocio que manejamos con ellos es de unos nueve millones de euros al año.

-¿Qué objetivos se marcan en un futuro inmediato?

-Estamos en un momento en el que las comunicaciones de empresa están cambiando radicalmente y lo que queremos es acompañar a las empresas en su transformación digital. Antes lo que hacíamos era venderles equipos, instalárselos y ofrecerles su mantenimiento y actualización. Sin embargo, hoy hay otra forma de consumir: el hardware y el software de los dispositivos se coloca en la nube y, desde ahí, se prestan servicios a los usuarios, que pueden estar en cualquier lugar. El gran cambio que esto conlleva es de modelo financiero para las empresas. Ahora ya no son propietarias del equipo físico, sino que pagan una cifra al mes por el uso que hacen. Pasan de tener esa inversión en sus libros como inmovilizado a que figure como un gasto.

-¿España cómo está en la implantación de este modelo?

-España es uno de los países más avanzados en la introducción de este modelo en la nube para las comunicaciones. Se está imponiendo con mucha rapidez y va a la cabeza de Europa. Los líderes mundiales son EEUU y Australia.

-¿La clave es que la pyme no tienen que hacer una inversión alta?

-Claro, es cero inversión. Va pagando una cuota cada mes durante un número de años, en lugar de abonar el importe de un equipo de una vez.

-Dado este éxito, ¿cuántos clientes tienen en España?

-En el ámbito de las comunicaciones, tenemos una cuota de mercado del 25% que nos hace líderes en España. En infraestructuras es de alrededor del 17%, pero aquí estamos creciendo mucho, a un ritmo de dos dígitos.

-¿Qué peso tiene el sector público dentro de su clientela?

-No sé el porcentaje, pero le puedo garantizar que es fundamental: las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones, los ministerios, las grandes organizaciones son clientes nuestros especialmente a través de Telefónica, que es el gran actor para la administración.

-¿En los años de crisis han caído mucho las inversiones?

-Se han parado las inversiones de la administración pública de una manera importante. El sector privado también se ha resentido.

-¿En qué sector tienen mayor presencia?

-En hoteles. En sanidad, también, pero en turismo somos los reyes.

-Póngame un ejemplo de una aplicación que funcione en el sector hotelero…

-Nuestra aplicación en la nube Rainbow permite las comunicaciones dentro de una empresa, conectando a los empleados entre sí, a éstos con los clientes, y a todos con los sistemas. Una cadena hotelera china ya hace todas las conexiones con sus clientes a través de esta solución (reservas, envío de vídeos, mensajería instantánea…) y tiene 70 millones de usuarios.