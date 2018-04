El FROB asegura que no tiene "ninguna ansiedad" por vender más paquetes de Bankia

El presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce, dijo ayer que no le consta "absolutamente de nada" que Bankia esté estudiando una posible fusión con BBVA y afirmó que no hay "ninguna decisión tomada" sobre la privatización de la entidad ni "ninguna ansiedad" por realizar una nueva desinversión si las condiciones no son las adecuadas, si bien señaló que en el organismo están "preparados" para aprovechar las oportunidades que surjan.

Ponce explicó que el FROB mantiene la misma senda de seguimiento "continuado" del mercado y de análisis para la "correcta" valoración de la compañía y las expectativas para maximizar las ayudas públicas concedidas a la entidad.

El presidente del FROB recordó que el plazo legal establecido para la desinversión en Bankia es el 31 de diciembre de 2019, por lo que el propósito "no puede ser otro que el cumplimiento del mandato legal". Puntualizó, de todas formas, que la propia norma prevé la posibilidad de que el Gobierno solicite a Bruselas extender el plazo.

"Es un elemento que también consideramos", sin que por ahora haya ninguna decisión sobre la solicitud.

El FROB vendió el pasado 12 de diciembre un 7% de Bankia por un importe total de 818,30 millones de euros, a razón de 4,06 euros por título, con lo que situó su participación indirecta en la entidad en el 60,63%.

El primer paquete se colocó en febrero de 2014, cuando el Fondo de Reestructuración vendió entre inversores institucionales una participación del 7,5% del banco por un importe ligeramente superior a 1.300 millones de euros.