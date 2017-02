Felipe González, incrédulo ante unas pensiones garantizadas para los próximos 30 años

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha apuntado que está a favor del sistema público de pensiones pero que no se puede afirmar "categóricamente" que está garantizado para los próximos 30 años, porque no "hay una base que sustente esta afirmación".

"Creo en un sistema público de pensiones y de reparto, todo lo demás me parece complementario", ha apuntado González durante su intervención en la jornada 'El sistema público de pensiones: aportaciones a un debate' organizada por 'Cinco Días'.

En este contexto, el ex presidente del Gobierno ha recordado que este sistema tiene "crecientes dificultades", pero que este depende de la voluntad colectiva y de un pacto social del Siglo XXI que haga que permanezca.

Para González, hay que ver si se encuentra respuesta "razonable" para una "medio crisis o crisis seria" que provocaría que se acabe el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

"Los que dicen de una sola vez que se va a resolver el problema de las pensiones para los próximos 40 años, simplemente mienten", ha apuntado González. Por otro lado, ha señalado que la idea de los impuestos a robots "no tiene ningún sentido", porque no hay "ningún" parámetro real que diga que se puede medir esto y que va a ser "una propuesta sensata".