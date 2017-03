Fernández Ordoñez desconocía los correos internos críticos con Bankia

El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha dicho este jueves ante el juez que investiga la salida a bolsa de Bankia que no conocía los correos internos del organismo críticos con la situación de la entidad porque no tenia porqué conocerlos.

Según fuentes jurídicas, Fernández Ordóñez ha señalado que no estaba al tanto del contenido de los correos y que hicieron bien en no enviárselos porque no tenia por qué conocerlos.

El exgobernador ha declarado durante algo más de una hora ante el titular del Juzgado central de Instrucción nº 4, Fernando Andreu, y después del que fuera su segundo en el Banco de España, Javier Aríztegui.

El número dos del Banco de España en el momento de la salida a bolsa ha explicado que los activos de Bankia estaban bien valorados en el debut bursátil, y ha negado que hubiera presiones políticas, según han señalado a Efe fuentes presentes en el interrogatorio.

Tras los antiguos responsables del Banco de España ha comenzado a declarar en calidad de testigo el inspector del organismo José Antonio Casaus, autor de varios correos críticos con la situación del grupo BFA-Bankia en los meses previos a la operación.