Financiación autonómica y sentido de Estado

El inicio del nuevo curso político, amén de la cuestión independentista, está señalado por el proceso de reforma del sistema de financiación autonómica, ante el cual los diferentes gobiernos regionales están ya tomando posiciones, tanto en el aspecto técnico como ante la opinión pública. Es inevitable que en este segundo ámbito el discurso se simplifique, ya que el asunto es enormemente complejo, y se introduzcan algunas imprecisiones interesadas, con el fin de conformar una opinión pública favorable a las tesis que sostenga cada gobierno autonómico, defensor de sus ciudadanos frente a las injusticias -supuestas o reales- que conlleva el actual sistema y a las reformas que no puedan ser presentadas como una mejora indiscutible de la financiación de su correspondiente territorio.

De la complejidad del problema es buena prueba el contenido del informe redactado por la comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica, creada por acuerdo del Consejo de Ministros en febrero de este año y que a mediados de julio ha entregado sus conclusiones, que distan de ser unánimes, como era de esperar, y que cuentan con no pocos votos particulares. Esta comisión ha estado formada por 14 representantes designados por las comunidades autónomas de régimen común y siete miembros nombrados por el Estado, además de representantes de Ceuta y de Melilla. Cataluña no envió un representante directo, si bien ha existido un acuerdo con el gobierno de Baleares.

Merecemos una discusión madura por parte de nuestros dirigentes políticos

Sintetizando quizá en demasía, se plantea la simplificación del sistema vigente, suprimiendo buena parte de los fondos existentes en el sistema actual, que no dejan de ser confusos en su diseño al haber sido establecidos en su momento (2009) para compensar o para beneficiar a unos u otros territorios. A cambio se propone, por una parte, la creación de un único instrumento para reducir la desigualdad de financiación por habitante, medida a competencias homogéneas, y, por otra, el refuerzo del principal fondo de reparto, con el cual se distribuyen los recursos destinados a financiar los servicios públicos fundamentales (y más costosos): salud y educación. Denominado "Fondo Básico de Financiación", estaría soportado por la recaudación del IVA e impuestos especiales que correspondería a las comunidades. Además se prevé un mecanismo con el que soportar las competencias singulares que ejercen algunas autonomías.

Según el informe, se respetaría la ordinalidad que fue introducida en el Estatuto catalán y que en esencia consiste en que el reparto final del sistema no altera las posiciones de renta per cápita. Este principio, es una opinión personal, no deja de ser cuestionable por varias razones y entre ellas que una regla establecida en un estatuto sea elevada a la categoría de principio básico. De la misma forma que la mera cifra de población sea determinante del volumen de financiación, tal como pretende nuestro gobierno y por más que ello esté recogido en nuestro vigente estatuto: no deja de ser una variable sólo parcialmente objetiva si no se tiene en cuenta la estructura de la población y su dispersión en el territorio.

Proponen los expertos un aumento de los ingresos regionales no basado en un mayor porcentaje de transferencia de lo recaudado en los principales impuestos, IRPF e IVA, sino que, además del establecimiento de copagos, las comunidades puedan elevar el IVA y los impuestos especiales de modo colegiado, con lo cual se evitarían las disfunciones derivadas de la coexistencia de tipos diferentes. La idea es buena, si es inevitable la elevación de estos impuestos, pero requeriría el establecimiento de una regla de decisión: unanimidad o mayoría, y aún esta mayoría tendría que ser muy bien definida con criterios que no sólo atiendan al número de gobiernos favorables o desfavorables a tal medida.

Y no dejan de analizar los expertos las disfunciones que introduce el régimen foral y su "insuficiencia de solidaridad", si puedo llamarla así, como consecuencia de una defectuosa valoración del coste de los servicios atendidos por el Estado en los territorios forales. Es posible que haya que convivir con este anacronismo fiscal, pero no resulta aceptable seguir manteniendo un volumen de cupo y de aportación inferior al que resultaría de haberlo calculado sin condicionantes políticos.

Lo cierto es que hemos de enfrentarnos a un problema serio: la coexistencia de un gran volumen de gasto descentralizado en su decisión y ejecución con un sistema fiscal muy centralizado. De hecho, el 85% del gasto depende, de una forma u otra, de las decisiones del gobierno central, bien en forma de tipos fiscales o bien en forma de estimación y transferencia de los ingresos fiscales. Por ello no sería perder el tiempo retomar la discusión sobre la conveniencia de que uno de los dos grandes impuestos sea autonómico y el otro estatal.

Y, además, tenemos un factor añadido que ha de pesar en la negociación que se avecina: la posibilidad de condonación de al menos parte de la deuda que algunas comunidades mantienen con el Estado. Obviamente, las comunidades que menos han recurrido a la financiación ofrecida por el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) se oponen rotundamente a esta idea. Otras, por el contrario, aducen que son los defectos del actual sistema lo que les ha conducido a la utilización de este instrumento.

En cualquier caso, ya para finalizar, creo que los ciudadanos nos merecemos una discusión madura por parte de nuestros dirigentes. Una discusión en la que la opinión de los expertos sea tomada en lo que valga y no descartada por razones de oportunismo político. Una discusión, en definitiva, en la que las autoridades autonómicas se comporten con sentido de Estado y no sólo como meros administradores de una parte del territorio y de una fracción de los ingresos públicos.