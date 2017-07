El Gobierno pacta con Ciudadanos reducir el IRPF en 2.000 millones

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó ayer que la rebaja del IRPF para 2018 pactada con Ciudadanos aún se está diseñando y podría consistir en una bajada de tipos sólo para las rentas más bajas, que se acompañaría de un aumento de "determinadas" deducciones de la cuota. El secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, indicó que el "alivio fiscal" logrado con este principio de acuerdo con el Gobierno supondrá una bajada del IRPF de unos 2.000 millones de euros.

Durante un almuerzo informativo organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección y Deloitte, el ministro señaló que no se tratará de una reducción general del IRPF, que el Gobierno se reserva para cuando España salga del procedimiento de déficit excesivo, lo que ocurrirá previsiblemente a finales de 2018.

Se estudia subir el mínimo no sujeto al pago del impuesto, que ahora es de 12.000 euros

En un corrillo posterior con la prensa, Montoro insistió en que todavía se están negociando las diferentes opciones, entre las que también se baraja la posibilidad de subir el mínimo no sujeto a retención de IRPF, que es de 12.000 euros, además de elevar las deducciones relacionadas con la discapacidad y la maternidad.

Por este motivo, Montoro se refirió a la rebaja del año que viene como a "una primera fase" de la reducción general del IRPF, con la idea de "seguir apostando por una recorte progresivo y cauto de la fiscalidad que estimule el crecimiento económico y aumente la solidaridad, y se aplique a los grupos sociales que más necesitan sentir los efectos de la recuperación económica".

El ministro dijo que la rebaja responde al desarrollo del acuerdo de investidura suscrito con Ciudadanos, "grupo absolutamente clave para aprobar los presupuestos y otras iniciativas". Este guiño a la formación naranja, insistió Montoro, se debe acompasar con conseguir el objetivo de déficit del 2,2% del PIB (Producto Interior Bruto).

Aunque Ciudadanos cifró en recorte en 2.000 millones de euros, Montoro aseguró que todavía se está diseñando y que, en cualquier caso, es compatible con la senda de reducción del déficit público. "Nuestros interlocutores políticos se cuidan de no pedirnos nada que vaya en contra de la consolidación fiscal", añadió.

Preguntado sobre si se prevé un incremento de la recaudación por encima del PIB, Montoro indicó que "no hay que exagerar". "La recaudación está yendo bien, pero bien, ya está", apuntó. Señaló que la recaudación va "en línea con la consecución del objetivo de déficit, y ya es", por lo que "sobrar, no sobra". "Lo advierto, porque si no estamos todos ahí pendientes", dijo en referencia a las peticiones de aumento de gasto de otras formaciones políticas.

A este respecto, destacó que "se equivocan las opciones políticas que piensan que llega momento de distribuir a troche y moche", ya que, advirtió, esto puede llegar a frenar la recuperación económica y la creación de empleo.

El titular de Hacienda también se refirió a los problemas demográficos y las pensiones, sobre lo que dijo que desde el Gobierno se busca estimular la natalidad y dar un tratamiento "mejor" a los problemas de envejecimiento y dependencia. Recordó que el Gobierno creó en 2013 una deducción en la cuota del IRPF de 100 euros al mes para las madres trabajadoras y sostuvo que el camino a seguir en términos fiscales es el de continuar "profundizando en deducciones de la cuota".