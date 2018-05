El Gobierno busca fórmulas para que baje el precio de los alquileres

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, reconoció ayer, respecto a los precios de los alquileres, que hay ciudades como Madrid, Barcelona o las Islas Baleares y Canarias que se sitúan por encima de los precios de 2007, aunque gran parte de España se encuentran por debajo. "Estamos explorando opciones para favorecer que los precios bajen porque hay muchas viviendas que se pueden poner en el mercado. Evalúamos alternativas para seguir legislando para conseguir esa moderación. No será por la vía de establecer un límite al precio del alquiler, porque no sirve", afirmó el ministro.

De la Serna reiteró ayer que no se repetirá en España la burbuja inmobiliaria de hace unos años, ya que el sector ha "aprendido la lección", por lo que no se cometerán los mismos errores de años pasados. "Las condiciones no son las mismas y los desarrollos urbanísticos son ahora más sostenibles", aseguró De la Serna en una entrevista a Espejo Público, de Antena 3.

El ministro de Fomento aseguró que es "importante" tener aprobados los Presupuestos, con un incremento del 17% en su departamento, y respecto al conflicto entre el sector del taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC), con empresas como Uber y Cabify, abogó por un "desarrollo armónico" del transporte. "Con el Real Decreto que hemos aprobado se quiere establecer de una manera sólida un proproción que haga que todo el mundo se pueda sentir a gusto y en un marco de conveniencia adecuado porque los sistemas pueden convivir".