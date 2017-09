El Gobierno desarrollará "cuanto antes" el 5G, pero no pone plazo

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, señaló ayer que el Gobierno quiere que la banda de frecuencia de 3,5 Ghz este disponible "cuanto antes" para impulsar el desarrollo del 5G en España con el fin de que el país cuente siempre con "la mejor infraestructura digital", aunque no concretó en qué plazo se desplegaría esta tecnología.

En declaraciones a los medios antes de la inauguración del 31 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por Ametic y Banco Santander, Nadal explicó que el objetivo del Gobierno es que se use "cuanto antes" la banda de 3,5 Ghz, ya que está actualmente desocupada.

El ministro no concretó cómo se hará, ya que se está preparando el reglamento técnico, pero incidió en que es una banda "pequeñita y se puede usar". Preguntado por la liberalización de la banda de 700 Mhz, ocupada actualmente por la TDT, apuntó que "se verá". "No nos merendemos la cena", agregó. En este sentido, incidió en que la banda de 3,5 GHz podrá ser utilizada por todos los nuevos actores que quieran desarrollar servicios y hacer pruebas de cara al desarrollo futuro del 5G, aunque recordó que todavía no se ha establecido un estándar internacional para esta nueva tecnología móvil, pese a que se decía que iba "a salir muy pronto".

Nadal remarcó que sin el estandar internacional no se puede hacer el despliegue entero de la red de 5G, pero insistió en que sí se puede ir avanzando "todo lo que se pueda" con el objetivo de que España tenga siempre "la mejor infraestructura digital".

A este respecto, destacó que el país cuenta con un gran infraestructura en redes fijas, ya que es el tercer país del mundo en despliegue de fibra, y ha subrayado que en redes móviles hay que hacer "exactamente lo mismo".

El ministro remarcó que en España se está desarrollando el 5G "de forma paralela" a lo que hacen otros países y se hará "con la mayor celeridad posible". "España no puede tener un desarrollo tecnológico atrasado por la no disponibilidad de infraestructuras", enfatizó en la inauguración del encuentro.

Nadal también resaltó la necesidad de llevar a cabo cambios "normativos e institucionales" para adaptar la sociedad y la economía al actual entorno digital, así como una continuidad política en materia de agenda digital para que España ocupe un papel relevante en la actual revolución tecnológica.

El ministro abogó por tener una agenda digital "suficientemente amplia y ambiciosa" para cambiar el rumbo de la sociedad y remarcado que es una tendencia a largo a plazo que no puede abarcar en un sola legislatura.

"Es enorme lo que tenemos que hacer, da para bastante más de una legislatura", dijo el ministro, quien abogó por una estrategia "bien consensuada" y adoptada por todos a la que se incorporen los aportes personales y las exigencias de las circunstancias tecnológicas del momento, que son "impredecibles".

Para Nadal, la revolución digital es "uno de los temas mas importantes para la sociedad", pero muchas veces no es no es "el más debatido" pese a ser "sin duda alguna crucial.