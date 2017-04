El Gobierno cree que la economía española crecerá en torno al 3% en 2017

El Gobierno cree que la economía española podría llegar a crecer este año en torno al 3%, lo que supone cinco décimas más que las previsiones oficiales del Ejecutivo recogidas en el cuadro macroeconómico actualizado la semana pasada que acompañó a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), según informaron fuentes del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Esta estimación supone además unas dos décimas más que la estimación realizada por el Banco de España, que elevó al alza sus previsiones de crecimiento del PIB español, y siete décimas más que la cifra de crecimiento prevista tanto por la Comisión Europea como por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

No obstante, las mismas fuentes indicaron que esta previsión que aproxima el crecimiento económico de este ejercicio al entorno del 3% no se recogerán en "ningún papel", por lo que no se incluirá en el plan de estabilidad que el Gobierno tiene que remitir antes de final de mes.

De esta forma, en dicho documento se seguirán recogiendo unas previsiones "muy prudentes", en línea con la dirección que habitualmente suele tomar el Ministerio de Economía al realizar sus previsiones, que en los últimos años siempre se han visto superadas cuando se publican las cifras definitivas de cierre de ejercicio.

En la estimación del 3% influyen las mejores cifras económicas del arranque del año y la previsión de un mayor repunte de las exportaciones, que iniciaron 2017 con alza del 17,4% en enero, y de un mayor impulso del sector de la construcción en los próximos trimestres.

Según sugieren los datos del índice PMI, elaborado por HIS Markit. La economía española ha acelerado su expansión en el primer trimestre de 2017, cuando el PIB podría crecer a un ritmo de entre el 0,8% y el 0,9%, frente al 0,7% del último trimestre del año pasado. Desde la AIReF también calculan que el crecimiento del primer trimestre podría haber rondado el 0,8%.

Al crecimiento también contribuirá la mejor evolución económica de los Estados miembros de la UE y las décimas de crecimiento económico que se dejaron de registrar el año pasado como consecuencia de la interinidad del Gobierno, según precisaron las mismas fuentes del Ministerio de Economía.

En la presentación de la semana pasada de la actualización del cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos de 2017, el ministro de Economía, Industria y Competitivivdad, Luis de Guindos, explicó que las hipótesis del cuadro macro son "muy prudentes" y ha destacado que por segundo año consecutivo hay una aportación del sector exterior "muy positiva".

En concreto, el Ejecutivo mantuvo la previsión de crecimiento del PIB en el 2,5% en 2017, lo que supone el cuarto año de tasas positivas, y ha bajado al 16,6% (dos puntos de caída) la previsión de la tasa de paro para este año, cuando estima que se crearán 506.000 empleos y desempleo se reducirá en 458.000 personas.

Así, sus previsiones apuntan a que la cifra de ocupados alcanzará los 19 millones, por lo que resta un millón de afiliados para alcanzar el objetivo de 20 millones de ocupados en 2020, el nivel previo a la crisis.