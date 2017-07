El Gobierno facilitará el cambio de tipo variable a fijo en la reforma hipotecaria

En cuanto a la subida de salarios, ha precisado que las negociaciones corresponden a los interlocutores sociales y que el Gobierno "no fija" los sueldos de las empresas privadas, sino que establece el marco general fiscal, punto en el que ha aludido al acuerdo con Ciudadanos para elevar el mínimo exento de IRPF de 12.000 a 14.000 euros. Ha apuntado que uno de los "errores" habituales en economía es considerar que todo se comporta de forma homogénea y, en el caso del empleo, "hay sectores que pueden subir más los salarios que otros", ha referido.

Por otra parte, en el mismo foro, Luis de Guindos vaticinó que se va a producir una "normalización" de la evolución de los salarios "de forma natural, sin necesidad de ningún tipo de intervención por parte del Gobierno" porque la situación de la economía "no tiene nada que ver" con la de hace cinco años.

Según explicó, prácticamente el 95% de las hipotecas en España están sujetas a tipos variables, ligadas al euríbor, y son préstamos a muy largo plazo, en torno a los 25 ó 30 años. Por ello, avisó: "Los tipos no siempre van a estar donde están actualmente".

El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció ayer que se va a abaratar el cambio de un préstamo hipotecario a un tipo de interés variable a uno fijo, una medida que "favorecerá al consumidor", que no dependerá así de la evolución del Euríbor.

España espera que se minimice el daño que causará el 'Brexit'

El ministro español de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, dijo ayer que las negociaciones por el Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea "no van a ser sencillas", y avanzó que España va a intentar que "el resultado final sea el menos dañino para todos". De Guindos advirtió: "Hoy -por ayer- empieza la ronda de negociaciones de verdad, y no va a ser nada fácil". Por ello señaló al Brexit como uno de los riesgos para la evolución de la economía europea. "Tenemos que ser muy razonables desde el punto de vista de la negociación", manifestó el titular de Economía, quien recordó que si se tienen en cuenta todas las variables económico-financieras y comerciales, incluidas las turísticas, Reino Unido "es probablemente el principal socio económico de España". Tras asegurar que el Brexit va a ser "muy malo" para los británicos y va a tener un impacto "muy notable" sobre la economía del Reino Unido, pronosticó que la incertidumbre que va a generar va a ir en aumento. Así, destacó que este país no sólo tiene que negociar el Brexit, sino también "todos los acuerdos comerciales" que tenía por su pertenencia a la Unión Europea, lo que constituye "un proceso complejísimo en el cual, además, pierde la palanca" comunitaria.