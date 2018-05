El Gobierno garantiza las ayudas al campo pese a reducirlas la UE un 5%

Las ayudas previstas dentro de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2021-2027 están garantizadas para los agricultores españoles, pese al desafío que supondrá la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y con ella su aportación de unos 90.000 millones de euros. El Gobierno central mantiene una estrecha negociación con la Unión Europea para que la reducción media no supere el 5% y que el sector, que en Andalucía aglutina a gran parte de los pequeños agricultores a tiempo parcial, pueda mantener "la estabilidad y la competitividad".

Ese fue el compromiso de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina que, durante un desayuno informativo organizado por Grupo Joly -editor de este diario- en Málaga y patrocinado por Hidralia, afirmó en un discurso marcadamente político que las ayudas europeas al sector constituyen un pilar clave y que como Gobierno no se plantea "su final por una razón muy clara y es que es una actividad sometida a unas volatilidades propias climatológicas, de precios y de mercado que necesita estabilidad". No obstante, aclaró que, "gracias a esa estabilidad y la mejora de la competitividad por la que hemos trabajado, hará a la agricultura menos dependiente de la PAC", por lo que si en estos momentos representa un 30% de media de las rentas "quiero que sea cada vez menor porque ganamos más en el mercado no porque haya menos ayudas".

El punto desde el que partió la negociación entre el Gobierno español y la UE sobre su reforma para el nuevo marco financiero, en el que habrá 27 países miembros, no era nada halagüeño. García Tejerina señaló que gracias al Gobierno de Mariano Rajoy, que "cree en el sector agroalimentario, se ha pasado del 30% de reducción de los fondos que se planteaba al 3,5% para las ayudas directas y del 15% para el desarrollo agrario.

En el caso de Andalucía, la situación es un tanto particular puesto que la ministra insistió en que "hay mucha agricultura a tiempo parcial", la mayoría del 40% de los pequeños agricultores que se calcula que hay en España y que cobran menos de 1.250 euros de ayudas.

A todos ellos se les aplica un tipo de régimen especial dentro de la PAC, que supone menor tramitación administrativa, menos requisitos ambientales y menos controles, y es, según la ministra de Medio Ambiente, a "Andalucía a la que le interesa mantenerlo y por la que, como Estado miembro, lo aplicamos". Pero advirtió que "si hacemos limpieza y nos centramos en el agricultor que vive de la agricultura, quitando ese 40%, puedo asegurar que el 90% recibe el 99% de las ayudas", lo que dijo supone que la PAC "está repartida de una forma muy regular".

También de la mano de la Unión Europea, García Tejerina resaltó las políticas en materia de sostenibilidad que han permitido que "cumplamos los objetivos europeos de mitigación y reducción de emisiones, y vamos más allá, un 10% por delante de las obligaciones y por delante de Francia y Alemania". La salvaguarda del medio ambiente tendrá un nuevo respaldo con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que adelantó que se presentará "de manera inmediata", y recordó que se hará "pensando en los intereses y opiniones de todos porque esta ley debe ser necesariamente defendida por todos para todos".

En cuanto a la planificación hidrológica y en un ámbito más local, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente anunció que el Gobierno central abordará las infraestructuras necesarias para hacer posible el trasvase de cinco hectómetros cúbicos de agua desde el pantano cordobés de Iznájar hasta la comarca norte de la provincia de Málaga si medioambiental, económica y técnicamente resulta viable. Así, se mostró abierta a poner en marcha esta propuesta formulada por la Junta de Andalucía, ante la escasez de recursos hídricos que endémicamente sufre la zona, "siempre que se cumplan esas cuestiones" al tratarse de un proyecto complejo que afecta a dos cuencas hidrográficas distintas.

Ese proyecto, no obstante, requerirá previamente de estudios que avalen técnicamente el posible trasvase, que fue planteado en el seno de las negociaciones del llamado pacto del Agua y que, según la ministra, "primero tiene que trasladar oficialmente la situación de déficit".

Más cauta se mostró en lo relativo al recrecimiento de la presa de La Concepción, que abastece a la Costa occidental y cuya primera planificación se remonta a 2001. La ministra aseguró que se trata de "un proyecto importante de envergadura que requiere muchos trámites y que no se hace de un día para otro". En estos momentos, se está en la fase de redacción del anteproyecto, por lo que aseguró que es "imposible dar una fecha al estar empezándose ahora". Eso sí, señaló que es una obra que "no ha estado parada" y que se van dando "todos y cada uno de los pasos".

Sobre Huelva, García Tejerina anunció que el Gobierno también está de acuerdo con la petición de la Junta para el trasvase de 15 hectómetros cúbicos para los cultivos de los aledaños de Doñana porque "quitaría presión a las aguas subterráneas cambiándola por agua superficial y manteniendo toda la riqueza productiva".

Respecto a la desaladora de Cuevas de Almanzora (Almería), que lleva parada desde 2012 tras los efectos de una riada, culpó al anterior Gobierno socialista de trasladarla a otro sitio inundable y explicó que "no hemos podido actuar sin tener autorización judicial". Sin embargo, ya está licitado un contrato de ingeniería para evaluar daños y redactar el anteproyecto de reparación y puesta en funcionamiento. Sobre el hecho de que los agricultores de la zona paguen más por el agua desalada que en Murcia, dijo que se debe a "la mala suerte de pertenecer a una cuenca gestionada por la Junta".