González Páramo insta a no romper el pacto intergeneracional de las pensiones

El consejero ejecutivo de BBVA, José Manuel González-Páramo, advirtió ayer en Tomares (Sevilla) durante su intervención en el Club de Directivos Andalucía de la Fundación Cajasol, que el sistema de pensiones español se basa en "un pacto social intergeneracional que puede romperse", lo que podría crear "un grieta generacional que haríamos bien en evitar". "Si queremos mantener las pensiones y la edad de jubilación, habrá un momento que quienes pagan las pensiones se rebelen", lo que puede ser usado por "los populismos", algo que a su juicio se debe evitar. Por ello, instó a "ajustar" los dos lados de la ecuación.

El ex vicepresidente del BCE también alertó que la cuarta revolución industrial tendrá "efectos disruptivos en el empleo", por lo que avisó que será necesario adelantarse a las nuevas exigencias del mercado laboral. "Los niveles de vida y empleo son hoy mejores que nunca. La tecnología no ha destruido la posibilidad de tener empleo. ¿Por qué ahora va a ser diferente? No debiera ser radicalmente distinto", dijo.