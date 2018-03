González reclama una arquitectura legal para el nuevo orden económico

El presidente del BBVA, Francisco González, reclamó ayer una nueva "arquitectura legal" que responda al nuevo orden económico y social para garantizar que la "enorme riqueza" que se está creando llegue "a todos los ciudadanos". Por otra parte, afirmó que 2018 va a ser un año "mucho mejor" que 2017 para el banco, porque "nunca había visto a BBVA tan unido, comprometido y vibrante".

González ha realizado estas manifestaciones con motivo de la Junta General de accionistas del banco que se celebró ayer el Palacio Euskalduna de Bilbao.

El presidente de la entidad señaló que 2017 ha sido un "gran año" para BBVA por dos motivos: sus "muy buenos resultados financieros" y porque se ha avanzado "muchísimo" en el programa de transformación iniciado por el banco hace algunos años.

El máximo responsable de la entidad aseguró que este año más del 50% de los clientes del banco en todo el mundo van a ser digitales. En España, en enero, el 42% de las ventas fueron digitales.

Asimismo, señaló que BBVA es el banco "más recomendado" por sus clientes en la mayor parte de los países en los que opera y la consultora Forrester ha considerado su aplicación bancaria como "la más importante del mundo" en banca móvil.

Por otra parte, González subrayó que se está viviendo un "momento de cambio científico y tecnológico sin precedentes en la historia", se está creando "muchísima riqueza" y existen "muchas plataformas enormes que están trabajando en distintas partes de lo que es el orden social de las personas". En su opinión, de alguna forma, se está constituyendo un "nuevo orden económico y social" y la arquitectura legal, en este momento, "no responde a ese nuevo orden económico y social". "Es necesario dotarse de una nueva arquitectura legal que garantice, precisamente, que todos los ciudadanos se benefician y no se crean efectos secundarios indeseados", afirmó.

El consejero delegado, Carlos Torres Vila, indicó que 2017 ha sido "un gran año para BBVA", en el que "las ventas digitales han sido cruciales para impulsar las ventas totales", dado que estas aumentaron un 31% gracias a un crecimiento del 120% en canales digitales y del 13% en el resto.

La junta aprobó el nombramiento del ex gobernador del Banco de España y ex director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés), Jaime Caruana, como nuevo consejero independiente con el 99,1% de los votos. Además de Caruana, se incorporan a la entidad otros dos consejeros: Ana Peralta Moreno, consejera de Deutsche Bank en España, y Jan Verplancke, ex responsable de Sistemas de Tecnologías de la Información del banco británico Standard Chartered.

BBVA aumentará el dividendo que reparte a sus accionistas en paralelo a los resultados y lo repartirá al 100% en efectivo.