Google recurre la multa récord que la CE le impuso en junio

Google también dijo en aquel momento que el Ejecutivo comunitario "subestima" el valor de las conexiones rápidas y sencillas que la firma impulsa para conectar al usuario con miles de anunciantes y defendió que los usuarios prefieren links que les lleven directamente a los productos que quieren y no a páginas web donde tengan que volver a repetir la búsqueda que ya han realizado previamente. "Mostrar anuncios que incluyen imágenes, reseñas, precios, nos favorece a nosotros, a nuestros anunciantes y, sobre todo, a los usuarios", sostiene la compañía, señalando que "miles de comerciantes y tiendas europeas utilizan estos anuncios para competir con empresas como Amazon o eBay".

Como el recurso se ha presentado ante el TG, no se publicarán las conclusiones del abogado general, sino que directamente se emitirá la sentencia, indicaron desde la corte.

Protección de Datos multa a Facebook con 1,2 millones de euros

La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a Facebook con 1,2 millones de euros por vulnerar la normativa de protección de datos, al constatar que la red social recopila, almacena y usa datos con fines de publicidad sin recabar el consentimiento. Según la Agencia, los datos sobre ideología, sexo, creencias religiosas, gustos personales o navegación son recogidos directamente, mediante la interacción con sus servicios o desde páginas de terceros sin informar claramente al usuario sobre el uso y finalidad que le va a dar a los mismos Facebook no obtiene un consentimiento "inequívoco, específico e informado" de los usuarios para tratar sus datos, ya que la información que ofrece no es adecuada. Además, esos datos personales de los usuarios no son cancelados totalmente cuando dejan de ser útiles para el fin para el que fueron recogidos, ni cuando el usuario solicita explícitamente su eliminación. La Agencia estima que se han cometido dos infracciones graves y una muy grave de la Ley de Protección de Datos.