Grupo Joly y Santander premian los 175 años de innovación de Ybarra

Si hay algún ejemplo empresarial en Andalucía de perfecta fusión entre innovación y tradición ése es el de la aceitera Ybarra. "En todo momento, desde nuestros orígenes, en 1842 (este año cumple su 175 aniversario) hemos estado innovando", proclamó ayer Antonio Gallego Jurado, presidente de la compañía, tras recibir de manos de Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, el III Premio Innovación Agroalimentaria que organizan Grupo Joly y Banco Santander.

Gallego, que es también consejero delegado de Migasa, relató algunos de los hitos de la empresa fundada por el bilbaino José María Ybarra, que fue impulsor también de la Feria de Sevilla. Así, está documentado el envío en 1846 de 600 botijas de aceitunas a Santander por barco; en 1876 la firma recibió un premio en Filadelfia (EEUU) por la calidad de su aceite; estuvo en la Exposición Iberoamericana de 1929 con un pabellón propio; fue pionera en el nuevos envases del aceite de oliva, como el tetrapack y también fue la primera empresa de España en envasar mayonesa y otras salsas. Hoy, sus marcas Ybarra y La Masía están en más 80 países, cuenta con más de 200 trabajadores y con seis centros productivos. "Llevamos con orgullo el origen andaluz a todos los continentes", señaló Gallego, que, como era previsible, se refirió al trágico incendio de la fábrica principal ocurrido el 16 de julio del año pasado. "No os voy a engañar: fueron días de desconcierto, impotencia y tristeza. Había una sensación de pérdida de parte de la historia de nuestra empresa y de una de las plantas más avanzadas del sector". Sin embargo, la empresa se sobrepuso al suceso en un tiempo récord. Ésta es precisamente una de las razones del premio, según consta en el acta del jurado, que destaca que el mismo día de la tragedia, la empresa comunicó la continuidad de la marca y los puestos de trabajo. Gallego agradeció "el compromiso" de los socios de la compañía, Hijos de Ybarra y Migasa, "la entrega y dedicación" de los profesionales y "el enorme empuje" recibido en las redes sociales, que llevó a que se agotaran los stocks de los lineales. El presidente de la firma también destacó el papel de las administraciones, especialmente el Ayuntamiento de Dos Hermanas, el Ministerio de Trabajo y la Junta de Andalucía, y resaltó también el compromiso de la firma para levantar la nueva fábrica, "la más moderna y avanzada del sector". Verá la luz antes de final de año, previsiblemente en diciembre.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, resaltó el coraje de Ybarra en su intervención. "En lugar de venirse abajo pusieron en marcha un proyecto más valiente e innovador. Miramos al futuro todavía con mejores expectativas de las que se tenían el pasado mes de julio", afirmó, y continuó: "Éste es un ejemplo de cómo tenemos que relacionarlos (las administraciones con las empresas) y de cómo afrontar momentos difíciles".

La presidenta andaluza puso en valor el sector agroalimentario, un 8% del PIB andaluz, el 10% del empleo y 14.000 millones de facturación. Y ensalzó aquellas empresas que en la época del boom económico, "en un momento en que lo fácil era invertir en el ladrillo porque daba un resultado inmediato", apostaron por "el valor añadido y el empleo y por una economía más sostenible". "Quizás en ese momento el balance económico no les dio grandes cifras como a otros, pero es de agradecer que en Andalucía haya hombres y mujeres que tuvieron ese compromiso por nuestra tierra", señaló Díaz, que ejemplificó en el Pacto por la Industria firmado el pasado lunes ese reconocimiento. Eso sí, la presidenta advirtió a los empresarios que el camino para ser más competitivos e internacionalizar más no es "bajar sueldos y perder derechos laborales". "Eso no nos lleva a ganar competitividad, al revés, se consigue sólo que el talento se marche y no se retenga aquí".

El country head (máximo responsable) de Santander España, Rami Aboukhair, afirmó por su lado que el premio a Ybarra es un galardón que reconoce "vuestra profesionalidad la calidad de los productos y cómo conjugáis a la perfección tradición e innovación". El directivo también se refirió al incendio de la fábrica el año pasado: "También se premia el duro revés que sufristeis el pasado mes de julio. Para nosotros (el Banco Santander) es un orgullo ser vuestro banco de referencia y formar también parte de esa sociedad". Aboukhair destacó, sobre todo, la reacción no sólo de la empresa sino de todo su entorno ante la tragedia. "Fue un ejemplo de solidaridad, generosidad, entrega y compañerismo de todos. Y cuando digo todos es todos". Puso como ejemplos a las "Administraciones como la Junta de Andalucía, que concedieron el carácter de urgencia a la tramitación del proceso; el propio sector, que puso a su disposición sus fábricas para que siguierais con la actividad; los empleados, que han hecho un esfuerzo de adaptación y que en muchos casos recorren cientos de kilómetros al día; y la sociedad, andaluza y española, que se volcó e hizo que se incrementaran las ventas".

Por otro lado, el máximo responsable del banco en España señaló que "hay que aprovechar las buenas perspectivas económicas para centrar esfuerzos en los asuntos que deben ser prioritarios". "Pienso en las próximas generaciones y ahí tenemos que hacer entre todos un gran esfuerzo", abundó.

Por último, el presidente de Grupo Joly, José Joly, destacó el inmenso valor de una empresa "que arrancó su negocio a mediados del siglo XIX y que ha logrado llegar con lozanía al primer tercio del siglo XXI. Son rara avis que merecen ser defendidas".