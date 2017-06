De Guindos, citado como testigo de la Fiscalía en el caso Bankia

La Fiscalía Anticorrupción ha incluido entre los testigos llamados a declarar en el juicio oral sobre la salida a bolsa de Bankia al ministro de Economía, Luis de Guindos, a los presidentes de BBVA y Bankia, Francisco González y José Ignacio Goirigolzarri, y al ex ministro del Interior Ángel Acebes.

Según figura en el escrito de acusación presentado por el fiscal Alejandro Luzón, entre los citados como testigos figuran varios ex directivos de Bankia condenados por el uso de tarjetas opacas y todos los técnicos del Banco de España que declararon durante la fase de instrucción, además del ex gobernador del organismo, Miguel Angel Fernández Ordóñez.

Luzón ha incluido así a los técnicos del Banco de España que ya comparecieron durante la fase de instrucción: Javier del Río, José Antonio Casaus, Pedro Comín, Pedro González, Pedro Bravo, Mariano Herrera y Jerónimo Martínez Tello.

También quiere que declaren como testigos el ex presidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, el ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga, el ex director general de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj, el ex consejero de OHL Javier López Madrid, el ex consejero delegado Francisco Verdú, el socio auditor de Deloitte Francisco Celma y ex consejeros y directivos.

Se trata de Pedro Bedía, Rafael Ferrando, José Rafael García-Fuster, Jorge Gómez Moreno, Agustín González, José Antonio Moral Santín, Remigio Pellicer, Mercedes Rojo, Ricardo Romero de Tejada, José Manuel Serra Peris, Juan Manuel Suárez del Toro, Antonio Tirado, Ángel Villanueva, Alberto Ibáñez, Araceli Mora, Francisco Ros García, Francisco Pons, Francisco Baquero, Jesús Pedrche, José María de la Riva, Sergio Durá, Matías Amat, Luis Maldonado y Miguel Ángel Soria.

De ellos, catorce fueron condenados en febrero como usuarios de tarjetas opacas de Caja Madrid: Rato, Bedia, Arturo Fernández, Norniella, Gómez Moreno, López Madrid, Moral Santín, Mercedes Rojo, Romero de Tejada, Baquero, Pedroche, Rodríguez Ponga y Sánchez Barcoj.

También quiere citar a Antonio Román, interventor general de BFA hasta mayo de 2011.

En su escrito, el fiscal acusa a cuatro personas: el expresidente Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas, el exconsejero José Manuel Fernández Norniella y el ex consejero delegado Francisco Verdú, a los que acusa de estafa a los inversores y les exime del delito de falsedad contable.

El juez instructor, Fernando Andreu, por su parte, decidió procesar no sólo a estos cuatro administradores sino a una treintena de directivos, a BFA y a Bankia.