De Guindos garantiza un crecimiento superior al 3% también este año

El Gobierno volverá revisar las previsiones macroeconómicas y lo hará al alza, tanto en lo que se refiere al Producto Interior Bruto como al mercado laboral. El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció este martes que tras el crecimiento del 0,8% registrado por la economía en el primer trimestre, en el segundo se producirá “una aceleración adicional”, que va a hacer que en términos interanuales la economía española avance a un ritmo de entre el 3,5 y el 4%. Eso elevará la proyección anual, según De Guindos, por encima del 3% en el conjunto de 2017. “Va a ser difícil que España crezca por debajo del 3% este año, y vamos a ver a analistas privados e internacionales elevar ese crecimiento por encima de esa cifra, también para 2018.

Entre las razones de esta aceleración, citó “el fuerte crecimiento de las exportaciones” en la primera mitad del año, la inversión en bienes de equipo y en construcción, y “la evolución moderadamente al alza” del consumo familiar. Todo ello tendrá como consecuencia una mayor creación de empleo y una menor tasa de paro, sin que el ministro especificará en que medida se producirá esa mejoría. Según De Guindos, la economía española ha mejorado su competivididad, al no depender ya del sector inmobiliario ni del capital exterior, y eso, si no se tuercen las cosas hará que en los próximos años se avance al 2,5% de media con medio millón de puestos de trabajo nuevos cada ejercicio.

De Guindos hizo este anuncio de la revisión macroeconómica en el curso de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) que cada año se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y está patrocinado por BBVA. Gran parte de su intervención giró en torno a la caída de Banco Popular y su posterior compra por parte de Santander, asunto sobre el que fue repetidamente interrogado por los periodistas. Se empeñó, sobre todo, en explicar cómo se llegó a ese punto y en destacar que ningún depositante ha sufrido pérdidas, ante las preguntas sobre la retirada de depósitos de instituciones públicas y el posible uso de información privilegiada. “Me informaron de que no sólo retiraban depósitos los mayoristas (organismos públicos) sino también los minoristas. Hay una correlación entre la caída de la acción y la retirada de depósitos, y sería frivolizar hablar de si ha habido información privilegiada o no”, explicó, para a continuación añadir que “ningún depositante sufrió pérdidas y los que sacaron sus depósitos antes no tuvieron ninguna ventaja”.

El ministro defendió la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que en el caso de otra entidad, Liberbank, cortó la hemorragia de la acción prohibiendo las posiciones cortas de los inversores. “Igual que en el Popular no había materia para prohibir las posiciones bajistas, en el de Liberbank no había una información específica que justificara lo que estaba pasando con su acción”.

También insistió en la necesidad de que el fondo de resolución -gestionado por el Banco Central Europeo- tenga “una fuente de liquidez” que le permita reaccionar mejor ante estas situaciones, criticó veladamente a la institución europea por filtrar que se iba a intervenir el banco (“es muy importante mantener la confidencialidad”, dijo) y volvió a exigir que se publiquen las actas del proceso, para que se conozca cuánto dinero se retiró por parte de los depositantes. En cualquier caso, insistió en que la intervención fue “el mal menor” y que el concurso hubiera sido mucho peor. Y reveló que, aunque no hizo oferta, BBVA se quedó en el penúltimo escalón al firmar con Santander un pacto de confidencialidad para conocer las tripas de Popular. Finalmente, el banco presidido por Francisco González decidió no hacer oferta alguna.

De Guindos también salió al paso del informe del Banco de España del pasado viernes, que cifraba en 60.000 millones el dinero que no se va a recuperar del rescate bancario. Así, afirmó que de los 56.000 millones públicos -el resto provino del fondo de garantía de depósitos, nutrido con aportaciones de los bancos- la cantidad ya devuelta asciende a 7.000 millones (en Banco de España calcula que son algo más de 4.000), a lo que sumó los 9.000 millones de euros que se han aportado en compensación a accionistas y compradores de preferentes. En cualquier caso, defendió con pasión el rescate: “¿Qué hubiera pasado si no se hubiera producido? En España hubo un recorte del 9% del PIB en la recesión, y sin rescate hubiera sido a lo mejor el doble”. Y dijo más: “Si no hubiera habido rescate bancario España habría salido del euro”.

Para el corto plazo, el ministro de Economía anunció que tiene un acuerdo prácticamente cerrado con Ciudadanos y PSOE para reformar las cooperativas de crédito, que representan entre el 4 y el 5% del sistema. En concreto se mejorará la gobernanza corporativa -en la misma línea que se hizo hace unos años con las cajas, con un consejo más profesional y una mayor representatividad en función de las cuotas- y se “se dotará de instrumentos de capital a las cooperativas”, además de crearse un fondo privado en previsión de las dificultades que puedan surgir. Además, De Guindos adelantó que las negociaciones de fusión entre Bankia y BMN están avanzadas en que “en los próximos días o semanas” se puede producir la operación de canje de acciones que materializaría la integración.