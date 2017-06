ING cree que el pacto para usar los cajeros del Popular no se romperá

César González Bueno, consejero delegado de ING España, negó que vaya a haber ruptura del acuerdo con el Popular para el uso de sus cajeros, “y si hay cambios eso va a tardar”. Para González, el pacto, materializado a través de una sociedad mixta, es “bueno y beneficioso” para las dos partes. “Van a seguir interesados y si no, ya le interesará a otro el acuerdo, y si no estaríamos hablando de prácticas restrictivas de la competencia”. ING, por otro lado, va a embarcarse en la aventura a corto plazo de “democratizar la inversión”, ante la escasa rentabilidad de la intermediación, reduciendo los límites de acceso a particulares que imponen otros bancos. Para eso, la clave, dijo, es diversificar en instrumentos y monedas y ampliar los plazos de la inversión, para minimizar el riesgo. La forma de lograrlo, con una estructura en España con apenas 29 oficinas, es una incógnita, aunque González Bueno afirmó que se están estudiando fórmulas que por ahora no quiere desvelar. La marca, dijo, es un aval porque aporta confianza al cliente.