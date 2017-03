Iberdrola asegura que el Gobierno no la presionó para apoyar a Bankia

El director financiero de Iberdrola, José Sáinz Armada, aseguró ayer que la energética no recibió ninguna petición expresa por parte del Gobierno para respaldar la salida a Bolsa de Bankia en 2011 y señaló que el único motivo de la compañía para invertir en la entidad financiera fue "la obtención de rentabilidad. No me consta que llamase nadie, no me consta que hubiera llamadas", señaló Sáinz Armada en su declaración como testigo en el juicio por la reclamación de la eléctrica por la salida a Bolsa de Bankia en el Juzgado de Primera Instancia número 89 de Madrid. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán invirtió en Bankia 70 millones y perdió 12 millones. Aunque poco después del debut bursátil redujo su participación, en febrero de 2012, poco antes de la intervención de la entidad, volvió a comprar acciones.

La vista ha generado cierta expectación entre empresas cotizadas como Meliá y el Grupo Villar Mir, que también invirtieron en Bankia y que ahora reclaman recuperar su inversión.

Sáinz Armada subrayó ayer que en el momento de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de acciones de la entidad en 2011 todo el mundo era consciente de que era "una gran operación de mercado que concentraba mucho interés". Y subbrayó que para elaborar el dossier de inversión de la compañía en Bankia se utilizó "fundamentalmente la información del folleto y alguna información de los banco colocadores", pero en ningún caso información adicional.

Tras las conclusiones de las partes, el titular del juzgado de Primera Instancia número 89 de Madrid ha dejado visto para sentencia el proceso.