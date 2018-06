Internet de las cosas para facilitar la vida

Tiendas en las que desde el probador el cliente puede pedir una talla sin salir, grandes contenedores conectados para saber en todo momento el estado de su contenido durante la travesía marítima, minas en las que camiones de gran tonelaje funcionan con total autonomía sin necesidad de conductores, cadenas de producción de vehículos adaptadas a la disponibilidad de la logística y todo un abanico de posibilidades desde el teléfono móvil que permiten desde hacer el registro en un hotel hasta efectuar una devolución de un producto sin tener que guardar el ticket de compra en papel. No es ciencia ficción, son sólo algunos ejemplos de lo que la tecnología puede hacer para facilitar la vida de las personas y mejorar el modelo de negocio de las empresas ya sean grandes o pequeñas.

La multinacional española Telefónica se ha convertido en un referente en la transformación digital en la que se están embarcando muchas organizaciones conscientes de las ventajas competitivas y mejora de la rentabilidad que eso supone en una sociedad tecnológicamente cada vez más avanzada y exigente. Y ayer en Málaga, en una jornada titulada Things matter en la que participaron unas 150 entidades, la empresa puso en valor su apuesta por la llamada tecnología IoT o, lo que más coloquialmente, se conoce como internet de las cosas y que es un concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos. El gerente de Negocios Digitales de Telefónica, Agustín Cárdenas, aseguró ayer a este periódico que es un término "muy frío su se ve únicamente desde el punto de vista de la tecnología", por lo que explicó se trata de "conectarlo con las cosas que importan a las personas y hacerles ver a las empresas que si no lo hacen ellas lo van a hacer otras y no podemos quedarnos fuera del proceso de transformación tecnológica".Pero asumió que "se es reacio a la tecnología cuando no se conoce y no se sabe lo que aporta", ya que añadió que "cuando se le habla a un negocio de reducir costes y aumentar la rentabilidad todo el mundo lo entiende". Y es que el responsable de Telefónica insistió en que esta transformación no es exclusiva de las grandes empresas, sino señaló que "hoy en día la tecnología con mayúsculas es aplicable a cualquier empresa por pequeña que sea puesto que son más especializadas y es donde la revolución tecnológica tiene más cabida al ser más directa". Lo que hace diferente a Telefónica frente a otros operadores y empresas tecnológicas, según Cárdenas, es "su posición inversora porque esté proceso requiere de un gran despliegue de redes y nosotros estamos poniendo la infraestructura necesaria para superar las barreras de las tecnologías tradicionales".

El de Málaga es el primer evento de estas características que organiza Telefónica para dar a conocer las posibilidades de la digitalización, y los siguientes tendrán lugar en Madrid y Barcelona el próximo otoño. La razón de que la capital de la Costa del Sol haya inaugurado este nuevo concepto de encuentros de la multinacional no ha sido casualidad. El director Territorial Sur de Telefónica España, Jerónimo Vílchez, aseguró durante la inauguración de la jornada que "Málaga es una ciudad puntera en innovación y este evento es un ejemplo del papel que juega en ese aspecto en el mundo".