Juncker descarta un segundo mandato como presidente de la Comisión Europea

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunció que no aspira a un segundo mandato al frente del Ejecutivo Europeo en Bruselas, en una entrevista con la emisora alemana Deutschlandfunk que emite este domingo.

"Fue una bonita campaña electoral", dijo Juncker en una entrevista al referirse a los tiempos anteriores a las últimas elecciones europeas de 2014. "Sin embargo, no habrá una segunda (campaña), porque no volveré a presentar mi candidatura", aseguró el ex primer ministro luxemburgués.

Juncker fue nombrado presidente de la Comisión Europea en 2014 por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Su mandato finaliza en 2019.

El político conservador se declaró pesimista respecto a las negociaciones que en breve comenzarán con el Reino Unido sobre su salida de la UE. "Los británicos van a lograr, sin grandes esfuerzos, dividir a los demás 27 países miembros. Los 27 aún no lo saben pero los británicos ya saben muy bien cómo pueden lograrlo", señaló Juncker.

"Al país A le van a prometer esto y al país B le van a prometer aquello y al país C le van a prometer otra cosa, y como resultado no va a surgir un frente europeo", vaticinó el presidente de la Comisión.

Juncker dio a entender en la entrevista que está decepcionado con el creciente escepticismo hacia la Unión Europea: "Me había imaginado, al principio de mi mandato, que podría trabajar de forma constructiva para tener un mayor control de las cosas para que la gente vuelva a tener confianza en Europa, que han perdido claramente. Y ahora me tengo que dedicar durante varias horas al día a planificar la salida de un país miembro. No es una tarea para el futuro".