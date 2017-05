La Junta aboga por una transición "equilibrada" hacia las renovables

Y también reivindicó la potenciación del autoconsumo a partir de 10-11 megavatios y "no sometido a costes adicionales", ya que puede ser una fuente de desarrollo industrial y además genera mucha mano de obra. "La legislación estatal no es todo lo favorable que tendría que ser con el autoconsumo", aseguró el consejero de Economía.

"Las soluciones pasan por respuestas en clave local"

Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y también de la Diputación de Sevilla, afirmó que a día de hoy "no hay ningún alcalde o alcaldesa en Andalucía que no se tome en serio las políticas energéticas, y, por tanto, el paso hacia una economía baja en carbono". En este sentido, valoró el resultado del Pacto de Alcaldes de 2009, renovado hace pocos meses y que ha posibilitado mejoras "en ámbitos como la movilidad, el alumbrado público o la eficiencia energética en las instalaciones municipales". Mencionó, como ejemplo de esta estrategia contra el cambio climático, el convenio firmado el martes con el Clúster Andaluz de Energías Renovables y Eficiencia Energética o la estrategia FAMP 2020. "Al final, conviene no engañarse, las soluciones pasan siempre por respuestas en clave local", afirmó. Por otro lado, el presidente de la FAMP se congratuló de que finalmente el superávit local, cifrado en España en 2016 en 7.000 millones de euros, pueda reinvertirse y no destinarse sólo a reducir la deuda, como hasta ahora. La Diputación de Sevilla, en este sentido, va a apostar por la inversión con 60 millones de euros de su plan estrella, el Supera. Villalobos pidió al Gobierno que respete la autonomía municipal y que sean los propios ayuntamientos los que decidan en qué quieren invertir sus recursos.