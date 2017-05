La Junta no aplicará una tasa al turismo, pero deja libertad a los ayuntamientos

La Junta de Andalucía no implantará ninguna tasa turística que tenga régimen fiscal en el conjunto de la comunidad, pero no se opondrá a que cualquier Ayuntamiento, "dentro de su autonomía política y fiscal", decida instaurarla. El consejero de Turismo y Deportes, Francisco Javier Fernández, que inauguró ayer en Dúrcal un seminario sobre Deporte y Ética, se pronunció en estos términos al ser preguntado por el debate abierto en Granada sobre la implantación de una tasa turística.

Fernández fue claro al señalar que si el Ayuntamiento de la ciudad nazarí o cualquier otro, "dentro de su autonomía política y fiscal", promueve establecer una tasa, la Junta no va a entrar en eso, pero dejó claro que la Administración autonómica no instaurará ninguna porque cree que "no es el momento y no hay necesidad". "Lo que tenemos es que trabajar todos para que cada vez haya más turistas y gasten más", según el consejero, para el que la tasa turística "no es un instrumento válido" en ese sentido.

Fernández se refirió también al fraude detectado entre algunos turistas, fundamentalmente británicos, que presentan denuncias falsas a algunos hoteles por una supuesta intoxicación alimentaria para obtener vacaciones gratis. Al respecto, dijo que ya han abordado el tema con asociaciones de hoteleros del conjunto de Andalucía, no solo de la Costa del Sol, para estudiar posibles soluciones a este fenómeno que se inició, recordó, en la comunidad valenciana y la balear. Fernández defendió una acción conjunta, encabezada por el Estado, que haga frente a ese movimiento que se está dando sobre todo entre turistas del Reino Unido.

El consejero, que dijo estar del lado de lado de los empresarios, propuso que el Gobierno plantee el problema al Reino Unido. "Aquí hemos apostado por estar al lado de los empresarios porque conocemos la calidad que ofrecen nuestros establecimientos hosteleros", incidió Fernández, quien criticó a quienes pretenden "aprovecharse y utilizar la normativa de sus países para ir contra nuestros hoteles".