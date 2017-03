La Junta confía en las "capacidades" de la nueva directiva para reflotar Abengoa

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, se mostró ayer convencido de las "capacidades" de la nueva directiva de Abengoa, y señaló su deseo de que "una empresa emblemática" como ésta "vuelva a resurgir". El consejero afirmó ayer en un foro que no ha dejado de hablar con los responsables de la empresa en estos últimos meses. "Me dicen que tienen un plan de futuro y que lo van a poner en marcha con cuatro líneas de actuación; también nos dicen que no va a haber muchos más despidos", afirmó,

Cabe recordar que los documentos de la reestructuración de Abengoa ya han sido firmados y las notificaciones de desembolso se encuentran remitidas, de modo que la compañía ha logrado un nuevo avance en el proceso que le permitirá recibir 1.169 millones de euros de dinero nuevo. Ante la expectativa de que el proceso concluya con éxito, las acciones de la empresa experimentaron el pasado jueves una fuerte subida en Bolsa del 17%.