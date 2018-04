La Junta apunta al origen extranjero de las plantas afectadas por la xylella

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, apuntó ayer a un posible origen extranjero de las plantas ornamentales del vivero de El Ejido (Almería) en el que se ha detectado un caso de infección por la bacteria xylella fastidiosa. "No tenemos datos definitivos pero tenemos indicios que nos hacen pensar que vienen de un país extranjero. Ahora mismo son plantas pequeñas y no están en comercialización todavía, lo que es un factor más a tener en cuenta a la hora del control", afirmó en declaraciones a los medios en Campohermoso, Níjar (Almería).

Ha querido lanzar un "mensaje de tranquilidad" porque, afirma, se trata de un "caso aislado" que ya está controlado y que ha "puesto de manifiesto" el trabajo realizado desde la Estrategia Andaluza contra la xylella y los planes nacional y andaluz de contingencia contra dicha bacteria.

"Nada tiene que ver con situaciones que han ocurrido en otros sitios", sostuvo, y apuntó que ahora toca seguir los pasos que marquen el Comité Científico Asesor de la Consejería y la Mesa de Sanidad Vegetal. Asimismo, aseguró que la lucha contra esta bacteria es algo "todos", de agricultores y administraciones públicas, subrayando la colaboración y coordinación con el Ministerio de Agricultura desde el primer momento, actuando según los protocolos que marca la normativa comunitaria.

Por su lado, el delegado territorial de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Balbín, indicó que hoy por hoy el olivar andaluz está "limpio" de xylella. "Todo lo que ha venido ha sido negativo, el olivar está limpio", dijo Balbín a los periodistas, en referencia a todas las muestras que se han tomado en el olivar de Andalucía. Sólo en la provincia de Jaén, con 66 millones de olivos, han sido más de mil las analizadas

Balbín se mostró confiado en que pase como en Alemania cuando se detectó un caso, "se destruyó todo lo que había allí y no ha vuelto a repetirse", por lo que "esperemos que aquí pase lo mismo". Insistió en que "la Junta tiene activado su protocolo permanentemente", de forma que se están haciendo analíticas de manera constante y "se está mirando con lupa todo". Balbín, igual que el consejero, lanzó un mensaje de tranquilidad, pero también de alerta para no bajar la guardia. "Hay que estar alerta como es natural, y esperemos que no haya más casos", indicó

Recordó que en la provincia se ha duplicado el personal que se dedica a realizar analíticas y aseguró estar más preocupado por el caso del olivar infectado en Madrid que por el del vivero de Almería. "Le temo más a Madrid que a Almería", dijo.