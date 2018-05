La Junta insiste en que la regulación de las viviendas turísticas es estatal

El consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, reiteró ayer que la regulación de las viviendas de uso turístico es estatal, y que el Gobierno andaluz ha aplicado su competencia en esta materia con "plenitud, consenso y diálogo".

En Málaga, donde inauguró las jornadas jurídicas Viviendas con fines turísticos en Andalucía, organizadas por la Junta en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), el titular de la Consejería argumentó que desde que el Gobierno central "sacó los arrendamientos de menos de dos meses de la Ley de Arrendamientos Urbanos y lo dejó en el ámbito turístico la regulación es muy difícil a la hora de la fiscalidad". "Ha sacado el contrato de esa ley y lo ha pasado al Código Civil pero no deja de ser un rendimiento del patrimonio inmobiliario y sigue tributando en IRPF y no como empresa. Mientras esto pase no puede haber una regulación que sea restrictiva", dijo.