La Junta actuará contra los portales que ofrezcan viviendas turísticas sin registro

El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, advirtió ayer en Marbella, donde presidió la reunión de la Mesa del Turismo, que el Gobierno regional actuará "contra los portales de comercialización que ofrezcan viviendas turísticas que carezcan de número de registro", por lo que pidió la colaboración de la ciudadanía así como de las propias plataformas para luchar contra la "clandestinidad y contra aquellos que no cumplen". "Las viviendas con finalidad turística deben cumplir un mínimo de requisitos que le den esa calidad pero también la seguridad que necesita el consumidor", expresó, tras lo que añadió que el usuario tiene que tener la seguridad de que "si va a una vivienda que está registrada y que tiene un número de registro, tiene un control y una serie de necesidades cubiertas que no tendría fuera de esa legalidad".

En este contexto, Fernández recordó que el decreto que regula en la materia entró en vigor hace más de un año, momento a partir del cual el propietario de una vivienda de finalidad turística "está obligado a registrarla como tal y a aportar el número de registro a la hora de publicitarla". "De no hacerlo nosotros actuaremos contra los portales que no lo hagan con la fórmula que nos permita la ley", apuntó.

Al mismo tiempo, aseguró que desde el Gobierno andaluz se dará "total autonomía" a los ayuntamientos para que busquen fórmulas que se ajusten a la normativa autonómica sobre viviendas con fines turísticos. "Lo que no podemos hacer es que, al margen de la normativa de los ayuntamientos, este decreto sea una forma de regularización urbanística", señaló, a lo que agregó que "si el Ayuntamiento no tiene capacidad de emitir ese docuemtno que legalmente sea equiparable al que exigimos, estas viviendas no podrán inscribirse".

Por otro lado, Fernández explicó el contenido de los nuevos decretos que se están elaborando, como la calificación hotelera por puntos con el que este tipo de establecimientos, aparte de unos mínimos para su clasificación hotelera por estrellas, podrán conseguir puntos en función de los servicios que presten, método que ya se está utilizando en otros puntos de España como Baleares y que según el consejero responde a la demanda de los empresarios para adaptar la normativa a la realidad de los hoteles.

También explicó los nuevos cambios que se van a realizar en la normativa de las agencias de viajes, incorporando las directivas europeas, y el de campings, que servirá para actualizar la regulación vigente en esta modalidad aprobada hace ahora 14 años. "En 14 años creo que ha cambiado mucho como para que necesite una actualización, no sólo en los camping sino también en lo que significan las caravanas y las autocaravanas", incidió.

La reforma del decreto se encuentra ahora en exposición pública y lo que pretende es actuarlizar la normativa a las nuevas fórmulas de acampada. "El decreto vigente tiene una realidad muy distinta a la actual. Hace 14 años las autocaravanas eran mínimas y había muchas más caravanas que necesitaban otro tipo de infraestructuras", expresó el consejero, quien avanzó que el nuevo documento incorporará también un anexo de un modelo de ordenanza para los municipios pequeños, "para evitar que haya aparcamientos indiscriminados de caravanas en los espacios públicos".