Mil vías para el éxito

La lección de otra empresa de un sector hermano, la promotora inmobiliaria Insur, va precisamente de qué hacer en tiempos en los que la ola sube. "Nos hemos mantenido fieles a nuestros principios -afirma Ricardo Pumar, su presidente- y no nos hemos dejado llevar por la corriente. Es así como hemos superado las crisis que afectan regularmente al sector inmobiliario". Mantiene un equilibrio entre el negocio patrimonial y el promotor; es proactiva comprando suelo en tiempos de crisis y prudente en momentos de alza; la deuda no supera el 40% del valor de los activos ni cuando estos se deprecian; cuenta con un sistema de indicadores de alerta y revisa cada cinco años su estrategia. "Aplicar estas reglas es fácil, lo difícil es mantenerlas, sobre todo en tiempos de euforia".

El doloroso aprendizaje de Carbures

La jornada dejó perlas como la de Rafael Contreras, presidente de Carbures: "Nuestro momento más crítico ha sido el refuerzo del Gobierno corporativo; ha sido el aprendizaje más duro, entender lo que es una compañía cotizada; es doloroso, porque es la parte que menos gusta y te das cuenta de que se están comiendo gran parte de tu ebitda". José Luis Manzanares, presidente de Ayesa, dejó otra: "Durante 30 años he llevado Ayesa solito con papeles en el bolsillo. Mi padre, que tenía una pequeña empresa, me aconsejó: no trabajes nunca con abogados ni bancos. Lo hice durante 25 años". Por último, Sánchez Manzano dio un aviso a las administraciones: "No puede ser que la tramitación de una licencia tarde más tiempo que el proyecto mismo".