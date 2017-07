Montoro descarta una bajada general del IRPF y De Guindos cree que Bruselas entenderá la medida

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó ayer que la modificación del IRPF pactada con Ciudadanos para 2018 "no consiste en una bajada de todo el impuesto"y pidió que no se creen falsas expectativas entre la ciudadanía. "No habrá una bajada general", dijo.

Montoro confirmó lo ya adelantado por Ciudadanos respecto a una rebaja del impuesto sobre la renta que supondrá elevar de 12.000 a 14.000 el mínimo exento de pagar el IRPF. A ello se suma que las rentas entre 14.000 y 17.500 euros tendrán una reducción del impuesto decreciente por tramos. Asimismo, corroboró que habrá un aumento de las deducciones sobre la cuota del impuesto para las personas con discapacidad, para las familias con hijos y para quienes tengan personas mayores a su cuidado, "subvenciones" fiscales destinadas a las personas que están contribuyendo, dijo.

Sobre el hecho de que Ciudadanos presentara la medida antes que el propio Ejecutivo, Montoro señaló que "el Gobierno negocia, pero el otro tiene que presentar resultados" en referencia a la formación naranja, a la que calificó de socio prioritario tras el acuerdo de investidura, aunque recalcó su oferta de diálogo a todos los partidos políticos.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, consideró "de justicia" la rebaja fiscal y se mostró convencido de que será entendida por Bruselas.

El titular de Economía se refirió a esa rebaja fiscal en la conferencia de prensa que ofreció en Hamburgo con motivo de su presencia en la cumbre de líderes del G-20. Recordó que el límite de gasto no se va a modificar y la reforma acordada "entra perfectamente dentro de los límites para cumplir con ese límite de gasto".

"Yo no veo la más mínima dificultad para cumplir con el objetivo de déficit del 2,2%. Va en la dirección correcta y es un incremento de renta disponible, fundamentalmente de aquellos trabajadores con salarios inferiores a 14.000 euros", añadió.