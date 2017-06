Montoro abre la puerta a una nueva bajada del IRPF a partir de 2019

Las alegrías para el final de la legislatura. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó ayer que en 2018 no va a haber "margen" para aplicar bajadas adicionales en el IRPF, pero recordó que todavía quedan, al menos, dos años más de mandato y hay que tener "zanahorias" para la negociación. "Las bajadas de impuestos se hacen al final de la legislatura", apuntó Montoro tras su intervención el Foro Cinco Días, en el que también aprovechó para defender la decisión de poner en marcha la amnistía fiscal de 2012, declarada nula por el Tribunal Constitucional, y para despejar dudas sobre su continuidad.

"No me voy a ir porque tengo trabajo", indicó el ministro, que señaló entre sus tareas la próxima aprobación del techo de gasto para 2018 y que subirá conforme marca la regla de gasto, alrededor del 2,3%. "No vamos a gastar por encima de ese rango, sería contradictorio", subrayó Montoro, quien volvió a mostrar su disposición a negociar con el PSOE este tema y al que pidió colaboración en otros aspectos clave, como la financiación autonómica, para la que necesitan el apoyo de las regiones gobernadas por los socialistas.

En este punto, Montoro abrió la puerta a tomar medidas que permitan seguir ayudando a la reestructuración de la deuda de las autonomías y recordó el papel jugado por el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). De vuelta a los impuestos, apuntó que, tal y como va la recaudación, no es "difícil" cumplir con el déficit por lo que no ve necesaria la creación de una tasa adicional a los refrescos.

La posibilidad de crear un impuesto adicional para estas bebidas se incluyó en el último programa de estabilidad remitido a Bruselas en el caso de que peligrara el cumplimiento de estos objetivos.

A propósito de la amnistía fiscal, insistió Montoro en defender esta medida que permitió aflorar 40.000 millones, y explicó que también habría que preguntar a cargos anteriores por qué estaba ese dinero oculto.