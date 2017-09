La OCU recomienda elevar la reclamación "en el momento" y no a la vuelta

Después de organizar las vacaciones de verano, muchas de las personas que han contratado algún servicio hotelero o comprado billetes de avión para desplazarse, se han visto afectadas a causa de problemas internos de las empresas, como son los frecuentes retrasos de los vuelos o las falsas prestaciones de los hoteles. En declaraciones a Europa Press Televisión, el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Enrique García,recomendó que, en todos estos casos, lo mejor es "poner las reclamaciones en el momento" del problema, independientemente del "tipo de incumplimiento".

El tiempo estipulado para poder formularla va "desde un mes hasta los cuatro años", en función del tipo de reclamación, y todas se pueden hacer "al gusto" del consumidor, o bien "en el destino o en el origen de vuelta", aunque OCU aconseja que se haga donde se haya producido la incidencia.

"Si es un retraso de avión, recomendamos no salir del aeropuerto sin la reclamación puesta", insistió García, porque el tiempo establecido para ponerla en este caso "no va más allá de los tres meses", al contrario de los servicios prestados por la compañía aérea que "son más amplios". "Mejor cuanto antes porque sino después nos olvidamos y es una pena que los derechos no sean respetados", Hasta el 30 de junio de este año, la Organización de Consumidores y Usuarios recogió en materia de transporte aéreo un total de 2.006 reclamaciones, "un 2% menos que el año pasado" que recibieron 2.061 solicitudes. Aunque García resaltó que dicha cifra seguramente aumente ya que en julio, agosto y septiembre se producen más reclamaciones.