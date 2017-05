El Observatorio prevé que el PIB andaluz crezca un 2,8% este año y se creen 100.000 empleos

Las perspectivas económicas para Andalucía son optimistas de cara a 2017. En los últimos años era habitual que gobiernos y organismos corrigiesen sus previsiones a la baja, pero desde hace un tiempo las tornas se han cambiado. Para muestra, un botón. El Observatorio Económico de Andalucía (OEA) acaba de revisar al alza sus estimaciones para la comunidad y ahora espera que el crecimiento sea del 2,8% este ejercicio gracias al tirón de la demanda interna y del sector exterior (por la exportación y el turismo).

Esta mejora en el comportamiento de la economía regional, el OEA la viene notando desde el arranque del año, puesto que, según sus cálculos, realizados con el apoyo técnico de la Universidad Pablo de Olavide, el PIB avanzó un 0,8% en el primer trimestre y lo hará un 0,9% en el segundo.

De cara al conjunto del ejercicio, el Observatorio asegura que todos los sectores tendrán una dinámica positiva, incluso el de la construcción, que ha atravesado por años difíciles. Por ello, asegura que en el mercado de trabajo se seguirán creando empleos, rozando los 100.000 ocupados adicionales

Sin embargo, el presidente del OEA, Francisco Ferraro, no quiso lanzar las campanas al vuelo. "No hay que caer en la autocomplacencia porque Andalucía aún se enfrenta a muchas incertidumbres y retos", advirtió. Algunos vendrán del exterior, con China con una economía opaca, el giro belicista de Trump, y riesgos populistas en Europa -en Alemania- a pesar de haberse superado dos pruebas de fuego en Francia y Holanda. "A ello se suma que la negociación del Brexit va a ser compleja y, de cómo se resuelva, va a depender el impacto que tenga en el turismo que recibimos del Reino Unido", avanzó.

Los desafíos serán también internos, puesto que Andalucía no logra converger en renta con España y su alta tasa de desempleo sólo se corregirá si "creamos más empresas, más cualificadas y que protagonicen mayor inversión". Junto a ello, Ferraro quiso poner el acento en el agravio para Andalucía que suponen los Presupuestos Generales del Estado. "El acuerdo cerrado con el PNV debería haber escandalizado al país. Es más grave aprobar los PGE con este coste, que no aprobarlos", sentenció. "Se destinan 3.800 millones para la Y vasca, que no une nada; es irracional", añadió. En este sentido, apoyó la conexión ferroviaria del Puerto de Algeciras con Bobadilla, para la que sólo se han destinado 20 millones. Aun así, relativizó sus efectos. Sería una infraestructura buena, pero "no hay que magnificarla" porque, a su juicio, Algeciras es un puerto que actúa como intercambiador y, por tanto, no todas las mercancías que lleguen necesitan tener salida en tren, sino que pueden volver a salir por vía marítima.