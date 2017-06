Ortega y el detector de mentecatos

El generoso donativo material que el fundador y principal accionista de Inditex ha ofrecido a la sanidad pública de algunas regiones ha resultado ser sorprendente. Además de las funciones previstas por el fabricante de los equipos de diagnóstico y tratamiento oncológico, resulta que también eran útiles para la identificación precoz de mentecatos (RAE). Y lo más extraordinario de estos prodigiosos aparatos es que no ha hecho falta ni enchufarlos ¡Qué digo enchufarlos! La propia mención de su futura existencia ha servido para que se haya dado a luz una asociación de defensores de la sanidad pública. Con un pensamiento muy propio de cosa nostra, han mostrado rechazo al donativo, no por el aparato en sí sino por quien lo costea. Y como no quedaría bien renunciar a disponer de semejante adelanto, han dicho a las autoridades que lo que hay que hacer es recaudar más, para que no haga falta la generosidad privada. Como digo, cosa nostra: que los muchachos extorsionen un poco más a los negocios a los que les hacemos creer que protegemos.

La defensa de la sanidad pública española -de altísimo nivel en el mundo- no puede sostenerse limitando la contribución privada, los seguros médicos o la acción caritativa de quienes puedan hacerlo. Es un camino eficaz para hacer realidad una parte de nuestro compromiso social: una atención médica independiente de la renta y de la capacidad de contribuir de las personas. Pero no es la solución única, salvo para los ideologizados y para quienes consideran lo público como propio suyo -la asociación criticante, por ejemplo- y no de todos los ciudadanos.

Pero vayamos por partes, porque el asunto tiene enjundia. Comencemos por el origen del dinero ganado por Don Amancio y la parte de él que nos apropiamos el resto de españoles sin que medie su voluntad. Ya sabemos que ha sido el creador de su negocio de confección y que éste no se encuentra entre los sectores regulados, aquéllos en los que el redactor de las disposiciones publicadas en el BOE tiene no poca influencia en la marcha de la compañía. Al contrario, su negocio está sometido a una intensísima competencia en casi todo el mundo y cada euro que ingresa es resultado de la elección libre e individual de una persona que ha elegido su producto, tras contrastarlo con otras ofertas. En otras palabras, cada persona es libre de contribuir o no a la cuenta de resultados de Inditex y a la formación del dividendo que reciben sus accionistas.

Sin embargo, por el mero hecho de residir en España tengo, de forma colectiva, participación en los beneficios del Grupo Inditex. Y no es escasa: su impuesto sobre los beneficios fue de 861 millones de euros en 2016 (ejercicio 2015), algo así como el 3,6% del total recaudado por Impuesto de Sociedades en ese año, y quizá algo más vaya a recibir, sólo por ser español, este año 2017. Seguramente un 25% menos de lo que reciba como dividendo el principal accionista y creador del negocio, pero con la comodidad de no haber tenido que hacer nada para ello. Y a eso habría que sumar el reparto de las cotizaciones por sus miles de trabajadores en España, que se distribuyen mes a mes entre los actuales pensionistas, mientras que dichos trabajadores están obligados a creer que el Estado, cuando les toque, seguirá siendo capaz de hacer que otros más jóvenes les paguen sus pensiones.

Nunca falta algún tontaina que afirme que el beneficio de esa empresa está basado en la explotación de las personas en países poco o mal regulados a quienes les pagan muy poco por su trabajo. Tontaina que quizá tendrá en su casa, para demostrar que ha viajado, una alfombra de nudos hecha a mano -auténtica artesanía local del sitio que sea- y quizá presuma el ingenuo de lo bien que negoció con el fabricante de alfombras. Si es de telar y del vecino del sur nos contará también que la negociación se hizo con medio de mucho té y mucho humo.

Claro es que los tontainas suelen adolecer de pereza mental, les bastan las consignas y no dedican esfuerzo a formarse su opinión libre y personal. Pero en el campo de las condiciones del empleo propio y de proveedores en terceros países la trayectoria de Inditex hace honor a las responsabilidades que conlleva ser el líder mundial en un sector sensible a las condiciones laborales. Hace ya muchos años que Inditex se planteó cómo asegurar y cómo comunicar su política laboral. Un acuerdo sobre esto con la ONG del ramo, Clean Clothes (Ropa Limpia), llevó a la primera redacción de su memoria de sostenibilidad según el protocolo GRI, con lo cual los interesados tuvimos información sobre los aspectos sociales y ambientales de sus actividades en todo el mundo. También de acuerdo con esa organización se adoptó el estándar certificable SA8000, que se refiere a las condiciones de trabajo no sólo en fábricas propias, sino también -y esto es lo importante- en las fábricas de los proveedores, a los que se imponen condiciones muy exigentes de cumplimiento de las reglas establecidas y de verificación, para lo cual se realizan miles de auditorías anuales. El interesado puede encontrarlo en la web de Inditex, donde se expone también la política laboral para su cadena de aprovisionamiento. Por mencionar sólo un aspecto, la edad mínima para trabajar en un proveedor de Inditex, en cualquier lugar del mundo, es la que esté establecida en España. Y para que no queden dudas, se está estableciendo un sistema de trazabilidad en las prendas, de forma que el comprador puede conocer cómo se ha fabricado y cómo ha llegado a su tienda. Esto se ha iniciado en Brasil, para hacer frente a una campaña que no tenía más objeto que proteger a su industria nacional, según es allí costumbre y así les va.

Volviendo ahora a la crítica a la reciente donación, resulta que no es nueva. Ya algunos criticaron las donaciones que la Fundación del empresario viene haciendo desde hace años, y fueron noticiosas las críticas cuando el beneficiario fue Cáritas. Hay personas que no quieren entender que la solidaridad sólo es tal cuando es libre, no debe usarse tal palabra cuando la transferencia se produce de forma obligatoria, mediante la capacidad de coacción del Estado. No existe la solidaridad entre españoles o regiones de España, Hacienda mediante, ya que pagamos porque no nos queda más remedio, pero aceptamos que el gasto público se distribuya sin atender a dónde se ha recaudado, sino mirando a dónde y en qué es necesario ejecutarlo.

No sé si es envidia el motivo de la crítica, y no sé si es ideología. Pero sí conozco maneras más divertidas y más rentables en las que emplear el dinero donado, y sin que nadie se entere (salvo Montoro, claro). Y también sé que lo quizá socialmente útil de mi día de hoy ha sido este artículo, mientras que, también hoy, trabajando para una empresa creada casi en solitario en 1985, decenas y decenas y decenas de miles de personas han ganado un jornal. Nada tiene que devolver a la sociedad el fundador de Inditex, puesto que no le hemos regalado nada. Su fortuna es el resultado de decenas de millones de transacciones libres, en cada una de las cuales el comprador se ha sentido beneficiado en el empleo de su dinero. Y sin esta sensación, Inditex no habría vendido ni la primera camiseta: no tiene capacidad para obligar a que alguien se la compre.