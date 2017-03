PSA garantiza el empleo en España tras comprar Opel por 2.200 millones

Psa Peugeot Citroën anunció ayer la compra a General Motors (GM) de su filial Opel-Vauxhall, lo que le permitirá convertirse en "número dos" del sector automovilístico en Europa, pero con el reto de integrar unos activos que llevan en déficit crónico desde comienzos de siglo.

El grupo francés pagará 1.300 millones de euros por el negocio de Opel y Vauxhall, a los que se añadirán, otros 900 millones (2.200 en total) por la filial financiera de GM en Europa, una cantidad que abonará al 50% con el banco BNP Paribas.

PSA pasa a ser con esta operación el primer productor de automóviles del paísEl plan es que Opel, que mantendrá su marca, salga de los números rojos en 2020

La operación pone fin a casi nueve décadas de presencia industrial del gigante estadounidense en el Viejo Continente, se formalizará en el cuarto trimestre, y coloca a PSA, con 2,95 millones de vehículos vendidos en 2016 en Europa, sólo por detrás de Volkswagen (3,91 millones).

En España, con esta operación PSA desbanca al Grupo Volkswagen como principal productor. Las dos plantas de PSA y la de Opel en España sumaron en 2016 una producción de 860.000 unidades, por delante de las 747.000 unidades de Martorell (Barcelona) y de Landaben (Navarra) del Grupo Volkswagen.

La fábrica de PSA en Vigo produjo el año pasado 424.000 unidades, mientras que de la planta madrileña de Villaverde salieron 80.000 vehículos. Por su parte, el complejo de General Motors (Opel) en Figueruelas (Zaragoza) fabricó el año pasado 355.000 automóviles.

Ante el temor de que la compra pueda tener algún efecto en España en el empleo, el presidente de PSA, Carlos Tavares, quiso lanzar en conferencia de prensa un mensaje de tranquilidad a los trabajadores: "Que estén tranquilos porque lo que buscamos es la eficiencia". Recordó que la producción de coches en España ha aumentado en los últimos años por "todas las calidades que tiene el país" y reiteró la idea de que la garantía del empleo se consigue con la mejora de la calidad, la reducción de costos y el cumplimiento de objetivos. En el mismo sentido, Tavares comunicó por teléfono al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que la empresa cumplirá en su totalidad los acuerdos firmados entre los sindicatos y GM. Rajoy, por su lado, manifestó el apoyo del Gobierno a PSA.

En la rueda de prensa, el presidente del fabricante francés no quiso comprometerse explícitamente a no reducir su plantilla a nivel mundial pero hizo hincapié en que ése no es el objetivo, y en que respetará los acuerdos existentes, en particular con los sindicatos, sobre garantía del empleo.

Tavares aseguró que se va a mantener la identidad de cada una de las marcas y añadió que para 2020 se espera que Opel/Vauxhall salga de los números rojos, tras los 15.000 millones de dólares de pérdidas acumuladas en los últimos 16 años, aunque se hayan reducido en los últimos ejercicios (257 millones de dólares en 2016 tras los 813 millones de 2015).

La parte vendedora, General Motors (GM) afirmó ayer que la venta le permitirá eliminar riesgos porque el mercado europeo "ya no es atractivo". El grupo estadounidense GM compró Opel, en su origen empresa familiar alemana nacida 1823 cerca de Fráncfort, en 1929.