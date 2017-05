Popular pide ofertas para su venta y Bankia se cuela entre los interesados

Popular confirmó ayer que ha solicitado a las entidades interesadas en acometer una operación de "combinación de negocios" con el banco una "muestra de interés preliminar", aunque la entidad no ha tomado hasta el momento una "decisión definitiva" sobre las distintas alternativas.

La entidad presidida por Emilio Saracho ha procedido a un primer intercambio con las entidades interesadas y les ha solicitado una muestra de interés que debían entregar antes de las 18:30 de ayer para, "en su caso, continuar analizando una posible operación".

"La información que se derive de estas indicaciones no tendría carácter vinculante, pero permitiría a Banco Popular continuar avanzando en el análisis de sus opciones", indicó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El banco aclaró que no ha asumido aún "ningún compromiso" con ninguna de las entidades interesadas. "No se ha recibido ninguna propuesta concreta firme, no existe ninguna certeza sobre la consideración que merecería, ni se ha considerado la decisión que adoptaría el consejo de administración si, en su caso, llegara a concretarse", apuntó en el hecho relevante.

Popular sigue "desarrollando sus planes, negociando la realización de activos no estratégicos, preparando el reforzamiento de su capital y recursos propios, y haciendo prospección de posibles combinaciones de negocios con otras entidades", prosiguió.

De esta forma, la entidad confirmó la información adelantada ayer por el diario Expansión, que señalaba que este martes finalizaba el plazo para que las entidades interesadas en absorber Popular presentaran sus intenciones. Entre los interesados se encontrarían los tres grandes grupos españoles, Santander, Caixabank y BBVA, puesto que el comprador conseguiría el liderazgo del negocio bancario en España. Banco Sabadell y un grupo financiero extranjero también se habrían mostrado proclives a estudiar la operación. Finalmente, el banco nacionalizado Bankia, que estaría en una situación especial debido a su naturaleza pública y a que está inmerso en el proceso de integración de BMN, también podría aproximarse al Popular.

Así lo confirmó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, que afirmó que la entidad presidida por Ignacio Goirigolzarri analiza la situación del Banco Popular y su "potencial interés".

"Bankia es una entidad muy importante, muy saneada, tiene mucho capital, tiene equipo de gestión, y evidentemente mi información es que está analizando la situación del Popular. Analizará el interés y lo pondrá en un contexto como supongo que harán otros bancos", señaló.

El proceso de venta de Popular no llega en el mejor momento para el equipo de Goirigolzarri, puesto que Bankia está inmersa actualmente en el proceso de fusión con BMN, a la espera de que los bancos de inversión contratados por cada una de las entidades determine el precio de canje. Este paso se espera en las dos próximas semanas. Las juntas de accionistas de las entidades se prevé que aprueben la operación entre julio y septiembre, con lo que la fusión sólo estaría pendiente del visto bueno de los reguladores.

Guindos resaltó que el Popular "será lo que quieran los accionistas", ya que es una decisión del equipo de gestión y los inversores, y remarcó que el Banco de España y el Banco Central Europeo (BCE) aseguran que los niveles de solvencia de la entidad están por encima de lo requerido.

Por su parte, el subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, no descarta que se produzcan nuevos procesos de integración bancaria para que el sector gane rentabilidad y eficiencia, según señala en una entrevista recogida en la Memoria de Supervisión Bancaria correspondiente a 2016, publicada ayer por la institución.

Alonso considera que el entorno actual de bajos tipos de interés exige niveles "muy elevados" de eficiencia, que requieren una diversificación de los ingresos, bien en términos de localización o bien en los servicios ofrecidos.

"Por ello, en última instancia, no pueden descartarse nuevos procesos de integración bancaria que den como resultado un sector con menos competidores mejor capitalizados, más rentables y más eficientes, y con un modelo de negocio más diversificado", indica el subgobernador de la institución, que accedió al cargo en diciembre del año pasado.

Alonso considera que el supervisor "no debe interferir en las decisiones estratégicas de las entidades", por lo que son los bancos los que deben adoptar las medidas "pertinentes". No obstante, en su opinión, el Banco de España debe "hacer un seguimiento de dichas estrategias, compartir su análisis con las entidades y apoyar las decisiones que fomenten la estabilidad financiera".