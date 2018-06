Premio a Caixabank por su labor en países emergentes

Caixabank ha sido elegido Best Confirming-Bank Partner for Financing in Emerging Markets 2017 (mejor banco colaborador en la financiación de mercados emergentes) por parte de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial, en el marco del Programa de Financiación para el Comercio Mundial (GTFP).

Por primera vez, IFC, la principal institución internacional de financiación dedicada exclusivamente al sector privado en las economías en vías de desarrollo, reconoce el apoyo de Caixabank a la internacionalización de empresas en países emergentes. En 2017, colaboró en un total de 19 países en desarrollo de todo el mundo.

La entidad financiera, presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, ha apoyado la financiación de empresas tanto en países donde está presente con oficinas de representación o sucursales, como en las regiones donde no tiene una presencia física. De los 19 países en los que Caixabank ha colaborado en 2017 con IFC, destacan Turquía (Estambul), Sudáfrica (Johannesburgo), Brasil (Sao Paulo) y Egipto (El Cairo), países donde la entidad tiene oficinas de representación.