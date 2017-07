RIP por el TTIP

Los acuerdos de libre comercio entre un conjunto de países o entre zonas económicas han venido dando lugar a una globalización a dos velocidades. Una es de carácter generalizado y ha sido estimulada por los acuerdos suscritos por los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la institución continuadora del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). La otra se limita a las relaciones comerciales entre grupos más o menos amplios de países, y quizá su máximo exponente es el acuerdo de libre comercio establecido entre los tres países de América del Norte (Nafta). Este acuerdo, ahora cuestionado por la presidencia de Estados Unidos, fue firmado en 1994 y aplicado de forma progresiva durante un periodo de 15 años con cinco etapas de desarme arancelario.

El progreso realizado en la reducción de aranceles en la mayor parte del mundo ha sido extraordinario desde la creación del GATT a finales de los años 40, por ello la atención se centra ahora en la eliminación de las barreras técnicas, lo cual constituye un objetivo principal de la OMC, junto con la construcción de acuerdos liberalizadores del comercio de servicios. Se pretende, sobre todo, que las regulaciones técnicas, estándares y procedimientos de conformidad no sean discriminatorios y no creen obstáculos al comercio. Se respeta, como es lógico, el derecho de los gobiernos a establecer medidas para alcanzar objetivos legítimos, tales como la protección de la salud y seguridad humanas o la protección del medio ambiente. El camino más razonable para lograrlo no es la actuación individual y discrecional de uno u otro gobierno, sino el diseño y la adopción de estándares internacionales en estos campos. Y esto es lo más parecido que pueda haber al establecimiento de reglas en el progreso de la globalización, sin necesidad de que exista un imposible ente mundial que la gobierne.

Precisamente, la adopción de reglas comunes es un asunto central en los proyectos de tratados comerciales transatlántico y transpacífico, cuya compleja negociación había progresado significativamente en los dos años anteriores a la nueva presidencia norteamericana. Merece la pena recordar qué se pretendía con ellos.

El proyecto de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ACTI en castellano, pero más conocida por sus siglas en inglés, TTIP) se enfoca en la eliminación de barreras técnicas al comercio entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, toda vez que las tarifas arancelarias entre ambos son sólo de un 3% en promedio, y contiene también el propósito de ofrecer mayor seguridad jurídica a las inversiones mutuas mediante un sistema perfeccionado de resolución de conflictos inversor-Estado.

Este sistema de garantías, que ha sido objeto de no poca crítica, en realidad ya existe en sus aspectos esenciales: se trata del CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, cuyo convenio regulador fue establecido en 1966. El arreglo de diferencias se realiza mediante conciliación, arbitraje o comprobación de hechos, y tiene en cuenta las características particulares de cada caso y de las partes involucradas, persiguiendo mantener el equilibrio entre los intereses de los inversores y de los Estados receptores de inversión. Desde su creación ha gestionado unos 600 casos, de los cuales uno reciente ha sido noticioso en España: la reclamación de los inversores internacionales en generación renovable tras la modificación a su retribución.

El proyecto del TTIP nació con el propósito manifiesto de superar lo que se pudiera conseguir en el seno de la OMC. La decisión sobre el inicio de las negociaciones fue adoptada en Europa a principios de 2013 y a mediados de 2015 el Parlamento europeo estableció un conjunto de recomendaciones a los negociadores que precisaban los posibles contenidos del documento final. Estados Unidos y la UE suman más del 45% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, el 40% del comercio internacional de bienes y servicios, y su población es algo superior a 800 millones de personas, de forma que la asociación estaba llamada a tener efectos significativos en la marcha de la economía global. Contrariamente a lo que se suele argüir en su contra, los principales beneficiarios no serían las grandes compañías multinacionales sino las empresas medianas. Son éstas las que se encuentran con mayores dificultades a la hora de superar las barreras técnicas establecidas en los países a donde quieren exportar y para quienes es más difícil internacionalizarse mediante su establecimiento en otros mercados. Respecto a algunas críticas, como la modificación de la regulación laboral europea para asimilarla a la norteamericana, un relajamiento en la protección ambiental o la admisión de alimentos transgénicos, baste decir que, como en no pocos casos, son simplemente falacias: eso no iba a suceder.

Se han realizado evaluaciones de impacto económico por ambas partes, e incluso una muy detallada para España. El análisis muestra una contribución positiva a ambas economías, lo cual concuerda con la evidencia de una posible existencia de relación entre liberalización del comercio internacional y progreso económico, aunque los resultados no son siempre homogéneos entre los países firmantes de acuerdos comerciales. Desde luego, los efectos beneficiosos no se producen de modo simultáneo en todos ellos, entre otras razones porque se causa perjuicio a unos u otros sectores nacionales que hubieran estado protegidos de la competencia exterior.

El caso es que se ha producido una sorprendente alineación entre los propósitos del presidente estadounidense, Donald Trump, y la izquierda radical europea (y española): ambos rechazan el proyecto de tratado. En el caso de Trump por proteger a algunos sectores industriales, en el caso de la izquierda europea porque sigue sin querer enterarse de por dónde va el mundo.

Y en estas estábamos cuando en un alarde de contorsionismo la izquierda no radical española (de momento para ambas palabras) decide votar en contra del acuerdo de comercio con Canadá, el CETA, aduciendo algunos de los argumentos convencionales y solicitando consulta a las fuerzas sindicales, cuya expertise en estos asuntos está sobradamente acreditada por su ausencia.

Bien, ciérrense en sí mismos Estados Unidos y Europa, pero se hacen un flaco favor: la presidencia de China está absolutamente dispuesta a ocupar los vacíos de liderazgo internacional que se vayan produciendo y a asumir el papel de motor de la liberalización comercial. Nos vamos a arrepentir de lo que estamos haciendo, lo veremos en pocos años.