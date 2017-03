Rajoy advierte a los partidos que el rechazo al decreto de la estiba daña la imagen de España

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, evitó ayer reprochar a la oposición que impidiera el jueves la aprobación del decreto sobre la reforma de la estiba, pero advirtió que eso supone no cumplir resoluciones de los tribunales europeos y, en consecuencia, afecta al crédito de España. Rajoy se ha referido por vez primera públicamente a la derogación del decreto sobre la estiba. "No voy a reprochar nada a nadie ni ahora ni en adelante. No entro en el fondo del asunto, que se las trae", comentó el jefe del Ejecutivo. Pero a renglón seguido recalcó que el Parlamento de un gran país como España no puede decir por mayoría que no quiere cumplir una sentencia de los tribunales europeos.

Tras subrayar que no es un problema del Gobierno, sino de España, explicó que, si se dice que no se quiere cumplir una decisión de un tribunal de la UE, se están rompiendo las reglas del juego. "Y eso afecta al crédito, la imagen y el prestigio de nuestro país".

Por otro lado, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, confió ayer en que los sindicatos de estibadores y la patronal del sector lleguen a un acuerdo el próximo martes en torno a la última propuesta presentada por el Gobierno, aunque dejó claro que su contenido no será muy distinto del que fue rechazado por el Congreso porque la capacidad del Gobierno para cambiarlo "es muy limitada".

Por último, la Comisión Europea (CE) insistió ayer en que es "esencial" que el Gobierno saque la reforma, pero no estableció una fecha límite para que Madrid cumpla. "A pesar del rechazo del real decreto-ley es esencial que España reforme su sistema de trabajo en los puertos, que no está en línea con las leyes de la Unión Europea", dijo la portavoz comunitaria de Transporte, Anna-Kaisa Itkonen.