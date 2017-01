Rajoy mantendrá el sistema del precio de luz y confía en que la meteorología ayude

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no prevé modificar el sistema de fijación del precio de la luz y confía en que la meteorología ayude a una bajada de esa tarifa al aumentar las lluvias y el viento y, en consecuencia, la energía procedente de ambas fuentes. "Va a llover. Han anunciado que va a llover y eso va a dar lugar a una bajada", ha indicado.

Rajoy se ha referido al precio de la electricidad en una entrevista en Onda Cero en la que ha explicado que las tarifas han vuelto a las que existían en 2015 después de un año 2016 especialmente bueno porque, entre otros motivos, hubo una bajada del precio del petróleo y las condiciones meteorológicas acompañaron.

En ese sentido, ha explicado que pudo utilizarse más la electricidad proveniente del agua y del viento y eso es más barato que producir electricidad a partir del gas. La subida que se está viviendo en los últimos meses ha señalado que es consecuencia del aumento del precio del petróleo en un cien por cien, de la situación compleja de las centrales nucleares francesas, de la carencia de lluvias y de falta de viento.

Pero ha señalado que ya se ha anunciado que va a haber más precipitaciones y eso dará lugar a una bajada del precio de la luz, aunque ha precisado que eso no quiere decir que la solución que plantee es que llueva o sople más el viento. Ha resaltado no obstante que no todo depende del Gobierno y que tomó decisiones muy importantes en torno al precio de la luz en su primer mandato para hacer frente al déficit de tarifa.

Rajoy ha recordado que el cálculo del Gobierno es que la luz subirá este año unos 100 euros y ha admitido que es un asunto preocupante porque afecta a la competitividad de las empresas y al bolsillo de todos los españoles. Sin embargo, ha recordado que hay países europeos que a día de hoy tienen un precio de la luz más caro, ya que mientras en España es de 87 euros megavatios/hora, en Italia y Suiza es de 110 y en Francia y Bélgica de 109.